Άγρια επίθεση στις φυλακές στον 16χρονο που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες

Θύμα επίθεσης από συγκρατούμενούς του στις φυλακές έπεσε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανατηφόρο τραυματισμό του 17χρονου στις Σέρρες. Το περιστατικό συνέβη στις φυλακές Κασσαβέτειας στο Βόλο και εξελίχθηκε σε γενικευμένο επεισόδιο που είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο θάλαμο.

Δράστες ήταν 11 κρατούμενοι ηλικίας 15 έως 18 ετών, κυρίως Ρομά και Αλβανοί, που βρίσκονται στον ίδιο θάλαμο με τον 16χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε και οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο Αλέξανδρο στην πόλη των Σερρών στις 5 Ιανουαρίου.

Ο 16χρονος, που είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, είχε οδηγηθεί στις φυλακές μία ημέρα πριν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesia.gr, οι ανήλικοι κρατούμενοι του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν ελαφρά, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στην φυλακή.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 10.30 τη νύχτα, οι κρατούμενοι στον συγκεκριμένο θάλαμο έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με σκοπό να ανοίξουν οι πόρτες του θαλάμου και να βγουν στο προαύλιο.

«Θα μπορούσαν να καούν ζωντανοί, αν μάγκωνε η κλειδαριά του θαλάμου και δεν άνοιγαν την πόρτα», ανέφερε ο πρόεδρος των Σωφρονιστών Υπαλλήλων Κασσαβέτειας, Θανάσης Οικονόμου. Όπως είπε, τα στρώματα είναι συνθετικά και η φωτιά που έβαλαν κρατάει πολύ ενώ από την καύση εκλύονται τοξικές ουσίες.

Ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων, εξήγησε ότι όταν οι συνάδελφοί του άνοιξαν την πόρτα -γιατί είναι δύσκολο τη νύχτα να ανοίξουν οι πόρτες ενός θαλάμου- έξι κρατούμενοι είχαν λιποθυμήσει και οι άλλοι δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.

Επειδή η κατάστασή τους δεν ήταν καλή, αποφασίστηκε η μεταγωγή τους στο Νοσοκομείο, που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα μακριά από τις φυλακές, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Αναζητούνται οι υπαίτιοι

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά στα στρώματα, παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί η Πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Οι 11 κρατούμενοι επέστρεψαν στις φυλακές το πρωί της Τετάρτης (20/1), αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι υπαίτιοι για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου και για τη φωτιά αναζητούνται στο πλαίσιο έρευνας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι για τη φωτιά ευθύνονται δύο κρατούμενοι που έκαψαν τα στρώματα με αναπτήρα.

Σε βάρος τους θα κινηθούν πειθαρχικές διώξεις για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας.