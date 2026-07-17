Άγρια κόντρα on air Γεωργιάδη-Τσουκαλά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πήγατε κουβά» - «Τρίχες κατσαρές οι κατηγορίες»

Ένταση επικράτησε «στον αέρα» του ACTION24 ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παραπομπές που προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία το γεγονός ότι παραπέμφθηκαν τέσσερα πρόσωπα και όχι έντεκα βουλευτές. «Πήγατε κουβά. Δεν λέγατε κανένας; Παραπέμφθηκαν τέσσερα άτομα. Είστε η κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα επειδή παραπέμπονται μόνο τέσσερις», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι εξαρχής είχε υποστηρίξει πως οι υποθέσεις θα περιορίζονταν σε ελάχιστα πρόσωπα. «Είχα πει ότι θα αθωωθούν, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα τους βάλει στο αρχείο, γιατί αλλιώς θα ξεφτιλιστεί. Τελικά είχε πει ότι θα παραπέμψει τρεις ή τέσσερις», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αντέτεινε ότι ο υπουργός είχε δηλώσει στο παρελθόν πως δεν θα παραπεμφθεί κανείς. «Εγώ θυμάμαι, κύριε υπουργέ, να λέτε "κανένας". Νόμιζα ότι σήμερα θα είχατε κρυφτεί», σχολίασε.



Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις θητείες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον Άρειο Πάγο. «Για πέντε είχε πει η κ. Κοβέση, για δύο είπε ο Άρειος Πάγος. Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου - Κοβέση εσείς με ποιον είστε;», είπε ο υπουργός Υγείας.



Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε πως «δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου - Κοβέση, υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη - Δικαιοσύνης», κατηγορώντας τον υπουργό ότι είχε επιδιώξει να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση «βγήκε με καπνογόνα επειδή δεν είναι έντεκα αλλά τέσσερις οι παραπομπές».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι οι τέσσερις κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 13.000 ευρώ που, όπως είπε, είναι «τρίχες κατσαρές». Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει δύο κουμπάρους προφυλακισμένους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Γιατί ξεχνάτε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη;», είπε.



Ο κ. Τσουκαλάς ανταπάντησε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διαγράψει τον κ. Χιλετζάκη, ο οποίος, όπως είπε, ελέγχεται για υπόθεση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Την επόμενη φορά θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε "μας κάνατε περήφανους σαν Έλληνες που κατηγορούνται μόνο τέσσερις"».



Ο υπουργός Υγείας σημείωσε τότε ότι «η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα, η καταδίκη λέει».