Άγρια κόντρα Ζωής - Δουδωνή για τις ακέφαλες Αρχές: «Συμπράττετε με τη ΝΔ, μην χτυπάτε τα χέρια σας»

Ακραία ένταση μεταξύ της Ζωή Κωνσταντοπούλου και του Παναγιώτη Δουδωνή πυροδότησε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε στα μέλη της Διάσκεψης για διάδοχο του Κώστα Μενουδάκου την Κατερίνα Συγγούνα, ενώ την ίδια στιγμή πρότεινε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη με βάση τα 42 βιογραφικά που κατατέθηκαν για την πλήρωση των ακέφαλων Αρχών.

Το γεγονός ότι η πρόταση του προέδρου για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ταυτίστηκε με εκείνη του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε ένα «θερμό» διάλογο με τον Παναγιώτη Δουδωνή. Στις βολές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί σύμπραξης με τη ΝΔ, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ την κατηγόρησε πως υπηρετεί «πονηρά σχέδια».

Η στιγμή της έντασης στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Παναγιώτη Δουδωνή pic.twitter.com/ZRIz5JrLX5 — Flash.gr (@flashgrofficial) April 30, 2026

Ακολουθεί ο ενδεικτικός της ακραίας έντασης διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροιδευετε κυριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτο; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!

Παναγιώτης Δουδωνης: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!

Φωνές Κωνσταντοπουλου

Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Παναγιώτης Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!

Παναγιώτης Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!

Παναγιώτης Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!

Αναβλήθηκε η ψηφοφορία

Βλέποντας πως δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέβαλε τη ψηφοφορία και για τις δυο Αρχές.



«Πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Όπως είπε θα υπάρξει νέα συνεδρίαση.



Σημειωτέον πως τη στάση του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.