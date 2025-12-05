Άγρια κόντρα Ζωής-Λαμπρόπουλου για τα μπλόκα: «Θα μας δείρετε;» - «Εσείς απειλείτε τους πάντες»

Τα επεισόδια στα αγροτικά μπλόκα εξακολουθούν να «φυτιλιάζουν» την πολιτική αντιπαράθεση. Ζωή Κωνσταντοπούλου και Γιάννης Λαμπρόπουλος αντιπαρατέθηκαν στην Ολομέλεια, με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη να απορρίπτει κατηγορηματικώς τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας και να υποστηρίζει πως ορισμένοι αγρότες προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών.

«Βεβαίως και στηρίζουμε τα μπλόκα των αγροτών, είναι ο μόνος δρόμος που έχουν οι πραγματικοί αγρότες και όχι τα λαμόγια, ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Φραπές και ο Χασάπης που έχουν φάει με χρυσά κουτάλια αλλά δεν τους σπάτε τα πλευρά», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξηγώντας πως στηρίζει σαφώς τα μπλόκα και επιτιθέμενη εκ νέου στον Χρήστο Μαγειρία, μιλώντας για «κακοποιό» που ζητά και τα ρέστα.

«Σας περίμενα μισή ώρα, αφήστε με να μιλήσω. Εγώ, δεν δέρνω κανέναν, εσείς απειλείτε τους πάντες και τα πάντα», σημείωσε ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον διέκοψε και του φώναξε: «θα μας δείρετε;», ενώ διευκρίνισε ότι έχει διαταχθεί έρευνα για τυχόν ευθύνες αστυνομικών.

«Δεν είστε πιο ευαίσθητη εσείς για τους αγρότες, εγώ μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια. Αλλού μεγάλωσα εγώ και αλλού εσείς, με άλλες προϋποθέσεις μεγαλώσατε εσείς, εγώ έχω μεγαλύτερη ευαισθησία, έχω ζήσει και ξέρω αγωνία αγρότη, εσείς πολιτικολογείτε αυτή τη στιγμή», απάντησε ο υφυπουργός, επιμένοντας πως «δεν υπήρξε αστυνομική βία, ούτε εξαπολύσαμε αστυνομικές δυνάμεις για να ασκήσουν βία των κατά αγροτών, ήταν εκεί η ΕΛΑΣ για να κρατήσει δρόμους ανοιχτούς».