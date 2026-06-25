Ελλάδα Αστυνομία Οπαδική Βία μαχαίρι Τραυματισμός Καλλιθέα

Άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα: Μαχαίρωσαν νεαρό στον θώρακα - Οκτώ προσαγωγές

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό οπαδικό υπόβαθρο πίσω από το περιστατικό.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο συνέβη αργά το βράδυ της Τετάρτης (25/6) στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού ατόμου από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου δέκα άτομα ενεπλάκησαν σε συμπλοκή που εκτυλίχθηκε στην οδό Μεγαλουπόλεως, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό οπαδικό υπόβαθρο πίσω από το περιστατικό.

Από το σημείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ένας νεαρός, ο οποίος φέρει τραύμα στον θώρακα από μαχαίρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη εικόνα της κατάστασης του τραυματία χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με το επεισόδιο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

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