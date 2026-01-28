Άγρια βασανιστήρια Ρώσων στρατιωτών που κατηγορούνται για λιποταξία - Το βίντεο της φρίκης

Αποτροπιασμό και φρίκη προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με τα άγρια βασανιστήρια σε δύο Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται από τους ανωτέρους τους για λιποταξία.

Οι Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές φέρονται να έδεσαν σε ένα δέντρο -γυμνούς- δύο στρατιώτες που κατηγορήθηκαν για λιποταξία και ανυπακοή και να τους γέμισαν το στόμα με χιόνι.



Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τους δύο στρατιώτες δεμένους με μονωτική ταινία σε δέντρα σε ένα χιονισμένο τοπίο. Οι στρατιώτες φορούν μόνο τα εσώρουχά τους, ενώ το κρύο είναι τσουχτερό.



Και οι δύο άνδρες προσπαθούν να ζητήσουν συγγνώμη για την υποτιθέμενη ανυπακοή τους - αλλά οι κραυγές του ενός πνίγονται καθώς ένας ανώτερος αξιωματικός του βάζει με το ζόρι μια χούφτα χιόνι στο στόμα.



«Ήθελαν να φύγουν από τις θέσεις τους, όχι να ακολουθήσουν εντολές», ακούγεται να φωνάζει ένας διοικητής.



«Φάε, γ@μ@μένε», ουρλιάζει, καθώς οι στρατιώτες συνεχίζουν να τον παρακαλούν.



«Λυπάμαι, δεν θα ξανασυμβεί», λέει ο στρατιώτης, που είναι κρεμασμένος ανάποδα.



Οι άνδρες φέρονται να μην κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό που τους είχε ορίσει ο διοικητής, αν και δεν είναι σαφές πού και γιατί, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο Ρώσος διοικητής συνεχίζει να βρίζει τους δύο στρατιώτες για την υποτιθέμενη εξέγερσή τους.



«Η φάρμα των ζώων του Όργουελ»

Το ουκρανικό κανάλι War Archive εξήγησε ότι τα βασανιστήρια που φαίνονται στο βίντεο, που διέρρευσε, είναι σύμφωνα με τις «επικαιροποιημένες μεθόδους» του ρωσικού στρατού που χρησιμοποιούνται εναντίον εκείνων «που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια επίθεση».

Το Nevzorov Telegram, ένα άλλο ουκρανικό κανάλι, εξήγησε ότι οι Ρώσοι στρατηγοί συνεχίζουν να πιέζουν, ακόμη και καθώς οι στρατιώτες αρχίζουν να σέρνονται και έχουν καταφύγει στην επινόηση «νέων τύπων βασανιστηρίων για το προσωπικό τους».



«Η Ρωσία μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζώα, επειδή μόνο τα ζώα υπακούν σε εντολές χωρίς να πουν λέξη. «Η φάρμα των ζώων του Όργουελ», αυτή είναι η Ρωσία του Πούτιν», ανέφερε το ουκρανικό κανάλι Butusov Plus.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύει η Telegraph, εμφανίζονται στρατιώτες να παραμένουν δεμένοι επί μέρες σε δέντρα, εκτεθειμένοι στο δριμύ ψύχος, επειδή κατηγορήθηκαν για ανυπακοή.