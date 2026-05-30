Άγρια βία στην Πορτογαλία: Ποδηλάτης γρονθοκοπεί γυναίκα στη μέση του δρόμου - Σκληρές εικόνες

Σκηνικό άγριας βίας εκτυλίχθηκε στην περιοχή Padrão da Légua της Matosinhos κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ένας ποδηλάτης επιτέθηκε σε 37χρονη οδηγό έπειτα από λογομαχία που είχαν στον δρόμο.

Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο που έκανε τον γύρο των social media, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Η βίαιη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου. Στο βίντεο φαίνεται ο ποδηλάτης να αρπάζει τη γυναίκα από τον λαιμό σε πολυσύχναστο δρόμο και να την σπρώχνει προς το έδαφος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φαίνεται να την τραβά από τα μαλλιά ενώ εκείνη βρίσκεται πεσμένη στην άσφαλτο και να την γρονθοκοπεί επανειλημμένα στο κεφάλι. Η γυναίκα αδυνατεί να αντιδράσει, ενώ αρκετοί περαστικοί προσπαθούν να παρέμβουν για να σταματήσουν την επίθεση.

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα. Η επέμβασή τους φαίνεται πως συνέβαλε στον τερματισμό της επίθεσης.

«Χτύπησε πρώτα το αυτοκίνητό μου τρεις φορές»

Όπως δήλωσε η 37χρονη στις Αρχές, ο ποδηλάτης είχε προηγουμένως χτυπήσει τρεις φορές το σταματημένο όχημά της. Η ίδια βγήκε από το αυτοκίνητο για να του ζητήσει εξηγήσεις, ωστόσο η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιο επεισόδιο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο δράστης είχε ήδη διαφύγει. Οι Αρχές εκτιμούν ότι εγκατέλειψε την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση και έκτοτε αναζητείται.

Πυροσβέστες από τη Λέσα ντο Μπαλίο έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Ευτυχώς η 37χρονη υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η γυναίκα υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη Δημόσια Αστυνομία Ασφαλείας της Πορτογαλίας, η οποία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες πολιτών προκειμένου να ταυτοποιήσει τον δράστη.

Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.