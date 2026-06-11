Αγριεύει ο καιρός την Παρασκευή: Καταιγίδες, χαλάζι και έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας, λόγω μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής από την Κεντρική Ευρώπη.

Την Παρασκευή κυρίως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλάζι, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και ισχυρές ριπές ανέμων.



Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία (κυρίως ανατολική), την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τη Θράκη. Από το απόγευμα θα επηρεαστεί και το βόρειο Αιγαίο, ενώ μέχρι το πρωί του Σαββάτου θα επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια.



Στην Αττική λίγες νεφώσεις το πρωί, που θα αυξηθούν το μεσημέρι και αρχικά στα βόρεια-βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα θα γενικευτούν τα φαινόμενα, με τα πιο έντονα να εντοπίζονται στη δυτική Αττική και πιθανόν στο Σαρωνικό. Τοπικά θα πέσει και χαλάζι, ενώ αναμένονται και ισχυρές ριπές ανέμων.



Από το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026 βελτιώνεται ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με ισχυρούς βοριάδες όμως στο Αιγαίο, ενώ θα πέσει και η θερμοκρασία περίπου 5 βαθμούς σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.