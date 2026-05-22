Αγρίνιο: 16χρονη δάγκωσε τη μητέρα συμμαθήτριάς της επειδή της έκανε παρατήρηση

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Αγρινίου, όταν μια 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε και δάγκωσε τη μητέρα συμμαθήτριάς της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, το πρωί της Πέμπτης (21/5), η 16χρονη δράστιδα εντόπισε έξω από το σχολείο συνομήλική της και άρχισε να την απειλεί και να την εξυβρίζει. Όπως κατήγγειλε το θύμα, το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες δεχόταν εκφοβισμό.

Η μαθήτρια ενημέρωσε τη μητέρα της, η οποία πήγε στο σημείο για να ζητήσει εξηγήσεις από την 16χρονη. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε, με τη νεαρή να επιτίθεται στη γυναίκα και να τη δαγκώνει.

Το επεισόδιο κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς οι δύο πλευρές υπέβαλαν αμοιβαίες μηνύσεις.