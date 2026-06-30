Αγρίνιο: «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι» είπε ο 50χρονος εμπρηστής - Κάμερα τον κατέγραψε να βάζει φωτιά

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή (28/6) στην Παραβόλα Αγρινίου. Η ταυτοποίησή του έγινε έπειτα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, διακρίνεται ο 50χρονος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα δίπλα στον δρόμο. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, παρακολουθώντας τις φλόγες να εξαπλώνονται, και απομακρύνεται πεζός, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, καίγοντας περίπου τέσσερα στρέμματα χαμηλής βλάστησης και ελαιόδεντρων. Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κατοικημένη περιοχή.

Το υλικό από τις κάμερες εξετάστηκε από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο 50χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι».