Αγρίνιο: Με τιμές ήρωα το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο πυροσβέστη που πέθανε στη φωτιά του Γυθείου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρετά σήμερα το Αγρίνιο και το Πυροσβεστικό Σώμα τον 27χρονο ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Γύθειο.

Ο νεαρός αξιωματικός υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ενώ καταγόταν από το Αγρίνιο, όπου ζει η οικογένειά του. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα τα έκανε στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης/AgrinioPress

Η κηδεία του 27χρονου θα πραγματοποιηθεί με τιμές ήρωα, τις οποίες έχει αναλάβει να αποδώσει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του, καθώς και εκπροσώπου της κυβέρνησης.

Ο θάνατος του νεαρού αξιωματικού προστίθεται στον βαρύ απολογισμό των φετινών πυρκαγιών, με το Πυροσβεστικό Σώμα να θρηνεί συνολικά τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, ενώ ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης σκοτώθηκε επιχειρώντας στο πύρινο μέτωπο του Γυθείου.

«Έφυγε» από εισπνοή τοξικού καπνού

Ο άτυχος Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικού καπνού και όχι από παθολογικά αίτια. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός του επήλθε εν ώρα καθήκοντος.

Ο 27χρονος υποδιοικητής συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Γύθειο. Οι συνάδελφοί του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, καθώς δεν απαντούσε στον ασύρματο. Περίπου μία ώρα αργότερα, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.