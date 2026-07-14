Ελλάδα Local News Αγρίνιο ΕΚΑΒ

Αγρίνιο: Νεκρός 74χρονος μετά από πτώση από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών

Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Αγρινίου – Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου στο Αγρίνιο , όταν ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην κατοικία του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00. Ο ηλικιωμένος, που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες, φέρεται να έχασε την ισορροπία του ενώ βρισκόταν πάνω στη σκαλωσιά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος από μεγάλο ύψος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε τον 74χρονο, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Αγρινίου σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το agrinionews.gr.

Παρά την άμεση ιατρική φροντίδα και τη διασωλήνωσή του, τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Ο άνδρας κατέληξε περίπου μία ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Local News Αγρίνιο ΕΚΑΒ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader