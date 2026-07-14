Αγρίνιο: Νεκρός 74χρονος μετά από πτώση από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου στο Αγρίνιο , όταν ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην κατοικία του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00. Ο ηλικιωμένος, που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες, φέρεται να έχασε την ισορροπία του ενώ βρισκόταν πάνω στη σκαλωσιά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος από μεγάλο ύψος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε τον 74χρονο, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Αγρινίου σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το agrinionews.gr.

Παρά την άμεση ιατρική φροντίδα και τη διασωλήνωσή του, τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Ο άνδρας κατέληξε περίπου μία ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.