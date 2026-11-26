Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας ανήλικης στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, που ερευνά η Αστυνομία, μετά τις καταγγελίες για την 15χρονη που φέρεται να εξαναγκαζόταν σε σεξουαλικές πράξεις από την παιδική της ηλικία, με εμπλοκή, μάλιστα, της ίδιας της μητέρας της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε πρόσωπο του περιβάλλοντός του για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο σπίτι της. Η έκκλησή της για βοήθεια ήταν χαρακτηριστική: «Πάρτε με από αυτό το σπίτι». Μετά από τη συγκλονιστική έκκληση για βοήθεια, ακολούθησε καταγγελία στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να κακοποιούνταν η ανήλικη.

Ο ρόλος της μητέρας και του άνδρα που φέρεται να τη μετέφερε

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα «Συνείδηση», η μητέρα της 15χρονης φέρεται να αναλάμβανε να κανονίζει συναντήσεις της κόρης της με ηλικιωμένους άνδρες. Στην υπόθεση φέρεται να είχε συμμετοχή και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος φέρεται να αναλάμβανε τη μεταφορά του κοριτσιού σε σπίτια ηλικιωμένων.

Η ανήλικη φέρεται να υπέδειξε συγκεκριμένες κατοικίες στις οποίες είχε μεταφερθεί χωρίς τη θέλησή της, καταγγέλλοντας ότι εκεί είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Επτά οι συλλήψεις, εκκρεμούν εντάλματα

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές έρευνες έχουν οδηγήσει σε επτά συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι δύο γονείς της ανήλικης, καθώς και πέντε ακόμη άνδρες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως προαγωγοί είτε ως άτομα που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά το κορίτσι.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα πρόσωπο, για το οποίο αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες σύλληψης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχουν εκδοθεί συνολικά 15 εντάλματα σύλληψης, εκ των οποίων έχουν εκτελεστεί τα επτά.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ η ποινική ευθύνη του καθενός θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Η 15χρονη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον και βρίσκεται πλέον υπό την προστασία των αρμόδιων Αρχών.