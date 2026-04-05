Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση εγκλωβισμένου τραυματία
Εκτός από την ισχυρή επίγεια δύναμη με συμμετοχή και της ΕΜΑΚ ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου που πετάει πάνω από την Κούτουπα.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (5/4) στην Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματισμένου άνδρα και μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Το περιστατικό λαμβάνει χώρα στην περιοχή Κούτουπα, κοντά στο Αγρίνιο, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο που καθιστά την προσέγγιση των διασωστών εξαιρετικά σύνθετη.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της μορφολογίας του εδάφους, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μαζική. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 27 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή με οχήματα από τις Υπηρεσίες του Αγρινίου και του Μεσολογγίου.
Στην προσπάθεια διάσωσης συμμετέχουν επίσης εξειδικευμένες μονάδες, συγκεκριμένα κλιμάκια από την 6η και την 7η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της 6ης ΕΜΟΔΕ. Για τον καλύτερο συντονισμό και την επιτήρηση του πεδίου, χρησιμοποιούνται Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) της Δυτικής Ελλάδας.
Δεδομένου ότι ο τραυματίας βρίσκεται σε σημείο που η πρόσβαση με επίγεια μέσα είναι χρονοβόρα, ζητήθηκε η συνδρομή εναέριου μέσου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ελικόπτερο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάσυρσή του άνδρα και την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Οι Αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει υποστεί τραυματισμό που καθιστά αδύνατη τη μετακίνησή του χωρίς τη βοήθεια των διασωστικών συνεργείων.