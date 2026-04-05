Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση εγκλωβισμένου τραυματία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (5/4) στην Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματισμένου άνδρα και μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα στην περιοχή Κούτουπα, κοντά στο Αγρίνιο, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο που καθιστά την προσέγγιση των διασωστών εξαιρετικά σύνθετη.



Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της μορφολογίας του εδάφους, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μαζική. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 27 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή με οχήματα από τις Υπηρεσίες του Αγρινίου και του Μεσολογγίου.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου ημεδαπού από δύσβατο σημείο πλησίον περιοχής Κούτουπα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες από Π.Υ. Αγρινίου, Π.Υ. Μεσολογγίου, 6η ΕΜΑΚ, 7η ΕΜΑΚ, ΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας, 6η ΕΜΟΔΕ καθώς και εναέριο μέσο του ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2026

Στην προσπάθεια διάσωσης συμμετέχουν επίσης εξειδικευμένες μονάδες, συγκεκριμένα κλιμάκια από την 6η και την 7η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της 6ης ΕΜΟΔΕ. Για τον καλύτερο συντονισμό και την επιτήρηση του πεδίου, χρησιμοποιούνται Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) της Δυτικής Ελλάδας.

Δεδομένου ότι ο τραυματίας βρίσκεται σε σημείο που η πρόσβαση με επίγεια μέσα είναι χρονοβόρα, ζητήθηκε η συνδρομή εναέριου μέσου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ελικόπτερο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάσυρσή του άνδρα και την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει υποστεί τραυματισμό που καθιστά αδύνατη τη μετακίνησή του χωρίς τη βοήθεια των διασωστικών συνεργείων.