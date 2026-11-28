Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για την υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία φέρεται να έπεφτε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους ίδιους τους γονείς της για τουλάχιστον επτά χρόνια. Η γιαγιά της ανήλικης, από την πλευρά του κατηγορούμενου πατέρα, δηλώνει συντετριμμένη και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα βίωνε η εγγονή της.

Την ώρα που η υπόθεση της 15χρονης έχει προκαλέσει σοκ στο Αγρίνιο, ο πατέρας του κοριτσιού αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας μέσα από το κρατητήριο ότι είχε πλήρη άγνοια για όσα καταγγέλλει η κόρη του. Οι γονείς της ανήλικης και πέντε ακόμη άνδρες από το ίδιο χωριό έχουν συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθούν αύριο Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της ανήλικης, οι γονείς της φέρονται να την εξέδιδαν από την ηλικία των οκτώ ετών σε άνδρες της περιοχής, ακόμη και για ποσά των 10 ή 15 ευρώ.

Η γιαγιά της 15χρονης υποστηρίζει ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της αγαπούσαν την εγγονή τους, τη φρόντιζαν και την επισκέπτονταν, χωρίς εκείνη να τους έχει μιλήσει ποτέ για την κακοποίηση που καταγγέλλει ότι υπέστη.

«Δεν ήξερα, έχω πέσει από τα σύννεφα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, είμαι ράκος. Δεν μπορώ ούτε να φάω ούτε νερό να καταπιώ από τη στεναχώρια. Δεν γνώριζα τίποτα. Δεν μας έλεγε και τίποτα το παιδί όσο μεγάλωνε, να μας πει κάτι», ανέφερε αρχικά.

«Γιατί εμείς οι παππούδες εγώ και ο άντρας μου, το αγαπούσαμε το παιδάκι, πηγαίναμε και το βλέπαμε, τα δωράκια του, το φαγητό του, τα πάντα. Αλλά; Δεν μας είπε τίποτα το παιδάκι, να μας ανοιχτεί να μας πει κάτι. Δεν ξέρω, το είχανε φοβίσει; τι να σας πω!», πρόσθεσε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στον γιο της, υποστηρίζοντας ότι σε επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του δήλωσε πως δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο γιος της είχε φυλακιστεί στο παρελθόν έπειτα από περιστατικό βίας.

«Έχει κάνει φυλακή ο γιος μου. Πήγε στο σπίτι και φώναξε και επειδή φώναξε στις γυναίκες, πήγε σήκωσε χέρι στη Μ., τον έβαλε μέσα η αστυνομία για να μην το ξανακάνει αυτό το πράγμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε παραμείνει στη φυλακή για περίπου έναν χρόνο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA μέσα από το κρατητήριο, ο πατέρας της 15χρονης αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

«Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Είμαι αθώος. Έχω πέσει από τα σύννεφα, αν ισχύουν όλα αυτά. Δεν γνώριζα απολύτως τίποτα», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο παππούς της ανήλικης υποστήριξε ότι βοηθούσε οικονομικά την οικογένεια, καθώς ο γιος του ήταν ο μοναδικός που εργαζόταν, κάνοντας περιστασιακά μεροκάματα.

«Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε που λέμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν περίμενα ότι ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία θα έφτανε στο σημείο αυτά που ακούγονται από τη μάνα. Είναι βαρύ. Αλλά δεν κατάλαβε κανένας τίποτα».

Έτρωγε ξύλο από οκτώ ετών



Σοκαρισμένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι του χωριού όπου μεγάλωσε η 15χρονη. Αρκετοί από αυτούς γνώριζαν την οικογένεια και τη βοηθούσαν λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε.

Ορισμένοι δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε, ενώ άλλοι αναφέρουν περιστατικά που τους είχαν προκαλέσει ανησυχία.

«Αυτό το κοριτσάκι δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Με ένα ποδήλατο ήτανε. Από 8 χρονών η μάνα του το βάραγε. Δεν είναι άξιοι να μεγαλώσουν ένα παιδί. Αυτό το παιδί (είναι) με ένα χαμόγελο στα χείλη, να ξέρετε», ανέφερε κάτοικος του χωριού στις «Εξελίξεις Τώρα».

Οικογενειακή φίλη, από την πλευρά της, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει τις καταγγελίες σε βάρος της μητέρας.

«Ήταν μια ευγενέστατη κοπέλα. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ φτωχή. Το αγαπούσε τόσο πολύ το παιδί της, που συνέχεια της έλεγε “να προσέχεις, να προσέχεις, να προσέχεις”», ανέφερε.

Άλλη κάτοικος υποστήριξε ότι η 15χρονη ήταν ιδιαίτερα ήσυχη, δεν είχε πολλές παρέες και αρκετές φορές κυκλοφορούσε μόνη της στο χωριό μέχρι αργά τη νύχτα.

«Έχουμε σοκαριστεί όλοι, δεν το περίμενε κανείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κάτοικος του χωριού αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχε συγκάλυψη της υπόθεσης από την τοπική κοινωνία, λέγοντας: «Δεν υπάρχει ομερτά στο χωριό, αν ξέραμε κάτι θα το είχαμε καταγγείλει».

«Πάρτε με από αυτό το σπίτι»



«Δεν θέλω να γυρίσω πίσω στο σπίτι». Με αυτά τα λόγια η 15χρονη άρχισε να αποκαλύπτει σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης της όσα καταγγέλλει ότι βίωνε επί χρόνια.

Ο φόβος την εμπόδιζε αρχικά να απευθυνθεί στην Αστυνομία. Ωστόσο, με τη στήριξη του συγκεκριμένου προσώπου, κατάφερε να μιλήσει και να καταγγείλει τους γονείς της.

Στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 περιέγραψε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευσή της είχε ξεκινήσει όταν ήταν μόλις οκτώ ετών.

Στη συνέχεια, παρουσία παιδοψυχολόγου, κατονόμασε τους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην κακοποίησή της, ενώ υπέδειξε στις Αρχές και τα σπίτια στα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, την είχαν μεταφέρει.

Δύο φορές στο παρελθόν

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι οι αρμόδιες Αρχές είχαν ενημερωθεί δύο φορές στο παρελθόν για την περίπτωση της ανήλικης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η πρώτη αναφορά για την κακοποίηση του κοριτσιού είχε διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές το 2020.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024, οι Αρχές ενημερώθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά και για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης.

Οι γονείς της 15χρονης και οι πέντε ακόμη συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ενώπιον των δικαστικών Αρχών, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29.11.2026, για τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η 15χρονη εξακολουθεί να φιλοξενείται στο νοσοκομείο του Αγρινίου, έχοντας στο πλευρό της γιατρούς και παιδοψυχολόγους.