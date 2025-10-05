Άγριο έγκλημα στη Μεσσηνία: Σκότωσαν ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και τον επιστάτη

Διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10), στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.



Το άτομο αυτό, -πιθανόν να είναι και ανήλικο- ρώτησε τον 70χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 55χρονο επιστάτη που ήταν πολύ κοντινά πρόσωπα εάν έχουν κάποιο δωμάτιο. Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε



Ο ιδιοκτήτης είχε πυροβοληθεί πριν από περίπου έναν μήνα αλλά στις ερωτήσεις των αστυνομικών απαντούσε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν.



Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας.