Άγριο επεισόδιο Κυρανάκη-Λυμπερόπουλου: Αποχώρησε ο Θύμιος - «Πάλι απειλείς» ρώτησε ο Κυρανάκης

Με τη… θεατρική αποχώρηση του Θύμιου Λυμπερόπουλου, ο οποίος συνέχισε να καταγγέλλει την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, φτάνοντας στο σημείο, όρθιος, να επιτίθεται φραστικά στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ολοκληρώθηκε η επεισοδιακή ακρόαση φορέων επί του επίμαχου νομοσχεδίου με τις διατάξεις για τα ταξί.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών πέρασε στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας πως ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ - ο οποίος νωρίτερα είχε εξαπολύσει ακραίους χαρακτηρισμούς εις βάρος του - εξυπηρετεί συμφέροντα των «μαντράδων» και των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, και όχι εκείνα των οδηγών ταξί.

Τότε, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, έξαλλος, σηκώθηκε όρθιος, και αποχωρώντας από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, προσέγγισε προς τα έδρανα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αλλά και των βουλευτών της ΝΔ. Σύμφωνα με αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ του φώναξε: «θα δεις τι θα πάθεις». Ο αναπληρωτής υπουργός σε κάθε περίπτωση ακούστηκε να τον ρωτά: «πάλι με απειλείς;».

Ακολουθούν οι διάλογοι - φωτιά:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Εγώ δεν εκπροσωπώ τα συμφέροντα κανενός κύριε Λυμπερόπουλε. Εσείς, η ΣΑΤΑ, είχε πλήρη ταύτιση με την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία Lyft, υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων. Οι οδηγοί ταξί έχουν δικαίωμα να εργάζονται όπως και οι υπάλληλοί σας που τους βάζετε να πληρώνουν μίσθωμα στους ιδιοκτήτες.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Μην πάτε αλλού τη συζήτηση...

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ξέρω πολύ καλά πως λειτουργείτε, αποδείξατε πως εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των μαντράδων και των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, όχι των οδηγών ταξί.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Αυτό είναι η Ομάδα Αλήθειας! Είστε υβριστής.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Εκπροσωπείτε αδειούχους, όχι τους οδηγούς που είναι στο τιμόνι και αγωνίζονται για να σας δώσουν μίσθωμα.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Μαζέψτε τον λίγο, υβρίζει. Μιλάει για μαντράδες!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Συμφέροντα αυτών εκπροσωπείτε. Το ξέρει όλοι η πιάτσα. Εκπροσωπείτε συμφέροντα μαντράδων, εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, των επιχειρήσεων μεταχειρισμένων ταξί και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί. Είναι πεντακάθαρο αυτό, υπήρξε ταύτιση με την εταιρεία Lyft.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Εκπροσωπούμε 30.000 οικογένειες, όχι τους μαντράδες. Αποχωρούμε και θα τα πούμε!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Τι είναι αυτό;

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Ντροπή σου… ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πάλι με απειλείς;

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Τι είναι αυτά τα πράγματα; Πιο ήρεμα…

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Για τους ταξιτζήδες, όχι τους μαντράδες εργαζόμαστε!

Λάκης Βασιλειάδης: Να αποχωρήσετε άμεσα!

«Μην φέρνετε την καταστροφή»

Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε, απευθυνόμενος στους οδηγούς ταξί: «Μην φέρνετε την καταστροφή. Καμία βίαιη μετάβαση, σταδιακή θα είναι η μετάβαση. 1% θα είναι φέτος, με το ρυθμό αυτό που πάμε, σε 100 χρόνια θα γίνει η μετάβαση», όπως ανέφερε, ενώ ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τον κλάδο με επιπλέον σημεία φόρτισης σε πιάτσες ταξί. Ο ίδιος υποστήριξε πως η αντιπαράθεσή του με το ΣΑΤΑ γίνεται πλέον με όρους «στοχοποίησης» και «απειλών».