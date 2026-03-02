Άγριο επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε φιλάθλους σε ταβέρνα - Χτυπήθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη

Άγριο επεισόδιο με οπαδικό, όπως φαίνεται, υπόβαθρο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το thestival.gr, τέσσερα άτομα, φερόμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μπήκαν σε ταβέρνα και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός του καταστήματος, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρούχα με διακριτικά της ομάδας του Άρη.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, οι δράστες τους εξύβρισαν, τους απείλησαν και έσπασαν το τζάμι στην πόρτα του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση που αφορά τη νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των έτερων δύο εμπλεκόμενων στην επίθεση.