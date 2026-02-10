Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο: Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια - Βίντεο

Ολοένα συχνότερα γίνονται πλέον τα περιστατικά βίας που καταγράφονται μεταξύ των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την παραμικρή αψιμαχία να φέρνει ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Ένα ακόμα τέτοιο συμβάν σημειώθηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει και καταγράφηκε καρέ καρέ από κάμερα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε και μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, δύο άνδρες εμφανίζονται να «πρωταγωνιστούν» στο επεισόδιο. Η ένταση ξεκίνησε όταν ένας από τους δύο πήγε να λογοφέρει με τον συνεπιβάτη του.

Η αντίδραση του δεύτερου ήταν άμεση και πριν καν ολοκληρώσει τη φράση του ο πρώτος, δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου «μουδιασμένοι» δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι συνέβαινε. Τα χειρότερα αποτράπηκαν με την επέμβαση των ψυχραιμότερων που έσπευσαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους πριν το επεισόδιο πάρει μεγάλη έκταση.

Τέτοια περιστατικά σημειώνονται σχεδόν καθημερινά στα μέσα μεταφοράς. Τα βίντεο αναρτώνται στο διαδίκτυο σε καθημερινή σχεδόν βάση από τους ίδιους τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς και με μία αναζήτηση μπορεί κανείς να εντοπίσει αρκετά παρόμοια βίντεο.