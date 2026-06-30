Άγριο ξύλο στην Αλβανία: Αυγά σε οχήματα βουλευτών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του Ράμα

Άγρια επεισόδια συνέβησαν στην Αλβανία σήμερα Τρίτη (30/6), στο φόντο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται με αφορμή τις τεράστιες τουριστικές επενδύσεις σε προστατευόμενο υδροβιότοπο που προωθούνται από τον Έντι Ράμα.

Διαδηλωτές συνελήφθησαν βίαια, αφού πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Συνήγορος του Πολίτη δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας.

Μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της ολομέλειας, με τους διαδηλωτές να ζητούν την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Ο νόμος αυτός θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης στις περιοχές Ζβέρνετς, στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα και στο κοντινό νησί Σαζάν, σχέδιο στο οποίο εμπλέκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ, ξεσηκώνοντας αυτό που ονομάστηκε «επανάσταση των φλαμίνγκο».

Φωτό: Reuters

Αντιδράσεις για τη συμπεριφορά της αστυνομίας

Οι διαδηλωτές στη σημερινή κινητοποίηση στα Τίρανα ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα, πετώντας δεκάδες αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που τους χώριζε από τα οχήματα, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος και αστυνομικοί φαίνονται να τους περνούν βίαια χειροπέδες.

Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη Έντρι Σαμπάνι, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας».

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

🇦🇱 Tensions outside Albania's Parliament after protesters tried to breach security barrier.



Albanian police arrested six protesters, including Dritan Gogjaj, whom PM Edi Rama has accused of having links to Iran.



The Socialist Party's parliamentary leader described the incident… pic.twitter.com/Nj3Ii0utGO — kos_data (@kos_data) June 30, 2026

Αργά το μεσημέρι, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Τιράνων για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Λίγο πριν τις 17:00 τουλάχιστον δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με το συγκεντρωμένο πλήθος να ζητωκραυγάζει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ