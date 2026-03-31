Άγριο ξύλο στο Κορωπί: Επίθεση 20 ατόμων σε 2 νεαρούς στην κεντρική πλατεία - Βρέθηκε κουζινομάχαιρο

Ένα κουζινομάχαιρο, με μαύρη λαβή και συνολικό μήκος 16cm, έμεινε πεταμένο στην κεντρική πλατεία του Κορωπίου μετά τη βίαιη επίθεση που δέχτηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) δύο νεαροί από ομάδα 20 ατόμων.



Ο λόγος για έναν 18χρονο κι έναν 19χρονο, οι οποίοι κατήγγειλαν στο ΤΔΕΕ Κρωπίας ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση και τραυματίστηκαν στο κεφάλι και το σώμα, με αποτέλεσμα αρχικά να πάνε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για περίθαλψη και εξετάσεις.



Την προανάκριση αναλάβει το τοπικό ΤΔΕΕ, λαμβάνοντας καταθέσεις αρχικά από τα δύο θύματα και αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια της επίθεσης.