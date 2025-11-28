Αγριογούρουνο… «κόβει» βόλτες στο Περιστέρι: Ένα απίστευτο στιγμιότυπο στους δρόμους της πόλης

«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι» γράφει μία χρήστης του TikTok, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και «πρωταγωνιστής είναι ένα αγριογούρουνο.

Οι εικόνες με τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν σε κατοικημένες περιοχές έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο. Μετά τη Δροσιά Αττικής που «έκοβαν βόλτες» δίπλα σε σχολείο και την «έφοδο» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί, το πρωί της Παρασκευής εμφανίστηκε ένα ακόμα αυτή τη φορά στο Περιστέρι και μάλιστα περιπλανιόταν ανενόχλητο στα στενά της περιοχής.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok από μία χρήστη, η οποία καθώς οδηγούσε, είδε μπροστά της το αγριογούρουνο να περπατά στα στενά, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να στρίβει αμέριμνο, σαν να γνώριζε τους δρόμους. Η οδηγός που το εντόπισε σταμάτησε αμέσως και κατέγραψε το απίστευτο θέαμα με το κινητό της, καθώς δύσκολα θα την πίστευε κάποιος αν το περιέγραφε χωρίς αποδείξεις.

Λίγο αργότερα, ανέβασε το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα. Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 280.000 προβολές.

Και μπορεί οι εικόνες αυτές, αν μη τι άλλο, να προκαλούν έκπληξη στους περαστικούς, ωστόσο γεννούν και ανησυχία. Η αναζήτηση τροφής είναι αυτή που ωθεί τα ζώα να εγκαταλείπουν το φυσικό τους περιβάλλον και να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων αλλά και πιθανών επιθέσεων σε πεζούς.

«Tι κάναμε τα κάψαμε όλα τα δάση πεινάνε τα έρημα», «Ο Χριστός και η Παναγία… Επικίνδυνο», «Έχει ξεφύγει η κατάσταση …γενικά είναι επικίνδυνα ειδικά σε κατοικημένες περιοχές…μακάρι να μην επιτεθούν σε άνθρωπο», «πού να πάνε; τα μισά τα καταπατήσαμε και τα άλλα μισά τα κάψαμε» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο.

Δείτε το βίντεο: