Ένας χαλβάς που προοριζόταν για έναν συγκρατούμενο που πενθεί τον θάνατο της μητέρας του στάθηκε η αφορμή για ένα επεισόδιο βίας στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ένας κρατούμενος φέρεται να τραυμάτισε συγκρατούμενό του στο μάγουλο με νυχοκόπτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στην κοινόχρηστη κουζίνα του σωφρονιστικού καταστήματος, ανάμεσα σε έναν Κούρδο και έναν Μαροκινό κρατούμενο, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Κούρδος είχε αποφασίσει να παρασκευάσει χαλβά για έναν Τούρκο φίλο του, ο οποίος πρόσφατα έχασε τη μητέρα του, καθώς στην Τουρκία συνηθίζεται η παρασκευή και προσφορά χαλβά ως ένδειξη τιμής στη μνήμη ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Από τη διαφωνία για την κουζίνα στη συμπλοκή

Ο Κούρδος κρατούμενος βρισκόταν στην κοινόχρηστη κουζίνα και ετοίμαζε το γλυκό, όταν εμφανίστηκε ο Μαροκινός συγκρατούμενός του, ο οποίος ήθελε να χρησιμοποιήσει την εστία για να βράσει τσάι.

Καθώς βιαζόταν, του ζήτησε να απομακρύνει το σκεύος από το μάτι της κουζίνας. Ο Κούρδος, ωστόσο, του εξήγησε ότι δεν μπορούσε να διακόψει την παρασκευή του χαλβά και του ζήτησε να περιμένει.

Η απάντηση φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μαροκινού, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έριξε το τσάι μέσα στο σκεύος με τον χαλβά. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Κατά τη διάρκειά της, ο Μαροκινός φέρεται να τραυμάτισε τον Κούρδο στο μάγουλο χρησιμοποιώντας έναν νυχοκόπτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο δεύτερος κρατούμενος συνελήφθη για την επίθεση και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.