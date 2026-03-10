Άγριος ξυλοδαρμός άνδρα που υπερασπίστηκε κοπέλα στο Βέλγιο - Έπεσε στο έδαφος με σπασμούς
Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο και η δημοσιοποίησή του συγκλόνισε τη χώρα.
Βίαιη επίθεση από ομάδα ανδρών δέχθηκε ένας νεαρός έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Vilvorde στο Βέλγιο και η αιτία ήταν ότι το θύμα έσπευσε να υπερασπιστεί μια κοπέλα που δεχόταν παρενόχληση.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, αρχικά ο νεαρός μιλάει με την ομάδα των συνομηλίκων του. Όμως η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου με έναν εξ αυτών να τον χτυπά στο πρόσωπο κι έναν άλλον να τον σηκώνει στον αέρα και να τον πετάει με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Το θύμα είναι ανήμπορο να αντιδράσει κι ενώ έχει σπασμούς, οι νεαροί συνεχίζουν να τον χτυπούν.
«Τέσσερις νέοι φέρεται να επιτέθηκαν στο θύμα, χτυπώντας τον βίαια και ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του επιφέρουν πολλά άλλα χτυπήματα. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει», δήλωσε η εισαγγελέας Mélanie Geeraerts και μετέδωσε το lejdd.fr.
Ένας ύποπτος συνελήφθη και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή.