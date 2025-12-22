Αγρότες: Αποχώρησαν από τη σήραγγα Τεμπών - Συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας

Δυναμικές ήταν και σήμερα, Δευτέρα (22/12) οι αγροτικές κινητοποιήσεις, που πραγματοποιούνται εδώ και αρκετές μέρες, με τους αποκλεισμούς της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας και τη σήραγγα των Τεμπών, με τον πρώτο μάλιστα να κρατά περισσότερο από τη προγραμματισμένο λόγω καταγγελία που πραγματοποίησαν οι αγρότες του σημείο σε βάρος αστυνομικού.

«Μας έριξαν την ευθύνη - Βλέπω να τραβάει αρκετά»

Συγκεκριμένα, σε πιθανή παράταση του αποκλεισμού της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, πέραν της προγραμματισμένης λήξης στις 21:00, προσανατολίζονται οι αγρότες, μετά από φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε με αστυνομικό, την ίδια ώρα που η γέφυρα παραμένει κλειστή από τις 18:00.

Ο κ. Ρουμπής, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας, προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία για περιστατικό που αφορούσε αγρότη και το άρρωστο παιδί του. «Είπε στον αστυνομικό ότι "θέλω να πάρω ρούχα για το παιδί μου, άρρωστο που είναι στο νοσοκομείο της Χαλκίδας" και του είπε ο αστυνομικός ότι "όπως υποφέρουν όλοι οι άλλοι, θα υποφέρεις και εσύ το ίδιο"», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατήγγειλε πως η αστυνομία εμπόδιζε συναδέλφους τους να προσεγγίσουν το μπλόκο, αλλά και πολίτες με θέματα υγείας να περάσουν, ρίχνοντας την ευθύνη ψευδώς στη συντονιστική επιτροπή των αγροτών.

«Κάνουμε αυτή την καταγγελία τώρα, γιατί είχαμε μια εύρυθμη λειτουργία με όλους τους αστυνομικούς και τους πολίτες της πόλης μας εδώ και όλα κυλούσαν ομαλά», σημείωσε ο κ. Ρουμπής, ζητώντας από την Υποδιεύθυνση Χαλκίδας να εντοπίσει τον συγκεκριμένο αστυνομικό και να επιβληθούν κυρώσεις. Ως αποτέλεσμα της έντασης, ο αποκλεισμός φαίνεται πως θα συνεχιστεί. «Βλέπω να τραβάει πιο πολύ. Μετά από αυτό το περιστατικό, βλέπω να τραβάει αρκετά», κατέληξε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Άνοιξε η σήραγγα των Τεμπών - «Ανοίγουν» αύριο τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποχώρησαν το απόγευμα της ίδιας μέρας από τη σήραγγα των Τεμπών, ολοκληρώνοντας τον συμβολικό αποκλεισμό που είχαν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους και στο μνημείο των Τεμπών, όπου απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Μετά τη λήξη της δράσης, άνοιξε εκ νέου ο αυτοκινητόδρομος Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο, έπειτα από πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, για λόγους οδικής ασφάλειας, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης, από την Κοιλάδα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο Τρίτη και λόγω των Χριστουγέννων, οι αγρότες έχουν αποφασίσει ελεύθερη διέλευση από τα μπλόκα, προχωρώντας σε αναδιάταξη των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας.