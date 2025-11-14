Αγρότες και κτηνοτρόφοι στα «κάγκελα» - Αποφασίζουν για κινητοποιήσεις

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι συσκέψεις και οι επαφές σε χωριά μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς επίκεινται μαζικές κινητοποιήσεις σε πανθεσσαλικό και πανελλαδικό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι Ομοσπονδίες της Θεσσαλίας, διοργανώνουν πανθεσσαλική σύσκεψη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 6.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων εν όψει των αγωνιστικών μπλόκων που αναμένεται να στηθούν τις επόμενες ημέρες.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ): «Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες για την στάση πληρωμών, την θανάτωση πάνω από 400.000 πρόβατα σε όλη την χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις-ψίχουλα του ΕΛΓΑ που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και το πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα.



Ξέρουμε από την εμπειρία μας πως ότι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, πολυήμερων μπλόκων, ανυποχώρητου και διαρκή αγώνα. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία είναι μονόδρομος για μας οι συντονισμένες κινητοποιήσεις, με ισχυρά, μαζικά και μαχητικά μπλόκα. Τίποτα δεν κερδήθηκε από τον καναπέ, από τα καφενεία και τo internet.



Στον δρόμο θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν. Στον δρόμο θα πιέσουμε την Κυβέρνηση και θα αποσπάσουμε κατακτήσεις. Στο δρόμο με την συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού θα κερδίσουμε το δικαίωμα μας να καλλιεργούμε και να παράγουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για τον ελληνικό λαό και να ζήσουμε τις οικογένειες μας με μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές.



Καλούμε τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους του Νομού να συμμετέχουν μαζικά και μαχητικά στην Πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα. Ενωμένοι σαν γροθιά θα δώσουμε την μάχη της επιβίωσης και θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν και μας φτωχαίνουν.



Όλοι εκεί - να μην λείψει κανείς - θα νικήσουμε!».

