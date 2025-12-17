Αγρότες: Κλιμακώνουν ενόψει της πανελλαδικής συνεδρίασης - Κλειστός ο σταθμός στον Προμαχώνα

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, όπου εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για να αποτιμήσουν τις μέχρι τώρα εξελίξεις και να αποφασίσουν τη μορφή και την ένταση των κινητοποιήσεων για το επόμενο διάστημα.

Οι αγρότες, που εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, καλούνται να αξιολογήσουν εάν οι προτάσεις της κυβέρνησης καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους στις 14:00 στον Λευκώνα Σερρών.

Παρά την οργή που αποτυπώθηκε στις τάξεις των αγροτών μετά το «μπάχαλο» που δημιουργήθηκε με τις πληρωμές την Πέμπτη (17/12), σημειώνεται πως στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος καταγράφονται διαφορετικές απόψεις, με μερίδα παραγωγών να ζητά πιο σκληρές κινητοποιήσεις, ενώ άλλοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο για περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί.

Κλειστός επ' αορίστον για τα φορτηγά ο σταθμός στον Προμαχώνα

Την ίδια ώρα, δεκάδες είναι τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αγρότες, που συμπληρώνουν την τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων, διατηρούν αποκλεισμούς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εν αναμονή των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδριάζει αύριο στις Σέρρες.

Στις Σέρρες, ο κόμβος Κερδυλλίων στην Εγνατία Οδό παραμένει κλειστός επ’ αόριστον και η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο μέσω παρακαμπτήριων οδών ενώ στον Προμαχώνα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά και ελεύθερη διέλευση των ΙΧ την ίδια ώρα που τα διόδια παραμένουν ανοιχτά.



Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, το μπλόκο στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει σήμερα το μεσημέρι για περίπου δύο ώρες.

Στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής είναι κλειστή προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ το μπλόκο στο Δερβένι προβλέπει κλείσιμο της Εγνατίας Οδού για 1-2 ώρες γύρω από το μεσημέρι. Στη Χαλκηδόνα, η παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Πέλλας θα κλείσει από τις 17:00 έως τις 20:00.

Η εικόνα σε Δυτική Μακεδονία και Καβάλα

Στη Δυτική Μακεδονία, εξετάζεται η συμβολική διακοπή της κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Κοζάνης – Καστοριάς για περίπου μισή ώρα. Στη Φλώρινα, η απόφαση για το μπλόκο του Φιλώτα είναι αβέβαιη, ενώ το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης έχει προγραμματιστεί να κλείσει μόνο για φορτηγά από τις 19:00 έως τις 23:00.

Επιπλέον, στην Καβάλα έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι αγρότες από την Καβάλα προγραμματίζουν συμβολική κινητοποίηση στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην πόλη. Στη Δράμα, παραμένει ενεργό το μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων - Προσοτσάνης, ενώ οι αγρότες συμμετέχουν σε συλλαλητήριο στο κέντρο της Δράμας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Παραμένουν οι αποκλεισμοί σε Ημαθία και Πιερία

Στην Ημαθία, οι αγρότες διατηρούν το μπλόκο στον κόμβο Κουλούρας και συνεχίζουν τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια στον κόμβο Νησελίου της Εγνατίας Οδού, ενώ έχουν αφήσει ανοιχτή μια δίοδο για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στην Πέλλα, τα μπλόκα παραμένουν στον κόμβο Γυψοχωρίου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας και στη θέση «Αλυσίδα» στη διασταύρωση Δροσιάς, ενώ οι αγρότες από τη Σκύδρα και την Αριδαία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τέλος, στην Πιερία, οι αγρότες από το Αιγίνιο έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε αποκλεισμούς στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.