Αγρότες: Ώρα μηδέν για κρίσιμες αποφάσεις - Τι θα συζητήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης στρέφεται σήμερα, Κυριακή (4/1) το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου, καθώς στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται η τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, από την οποία αναμένεται να κριθεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Η κρίσιμη σύσκεψη φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέων Μαλγάρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Η συνάντηση γίνεται τη στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ελλάδα, αλλά και σε τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα.

Με σκληρή γραμμή οι αγρότες της Νίκαιας - Συζητήσεις για κινητοποίηση «μπλάκαουτ»

Σκληρή γραμμή εισηγούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο μπλόκο της Νίκαιας μετά τη σύσκεψη που είχαν το Σάββατο (3/1), προτείνοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 48ωρο «μπλακ άουτ» μετά τα Φώτα. Όπως τονίζουν, θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί», σύμφωνα με το ERTnews.

Ανάλογο κλίμα επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο τις επόμενες ημέρες όλα θα κριθούν από τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Την ίδια ώρα, στην Αχαΐα συζητούνται κινητοποιήσεις ευρείας κλίμακας. Αγρότες δηλώνουν ότι εξετάζουν παρεμβάσεις «μέσα στον ιστό της πόλης», σε λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Ήδη, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1), αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιμετρικής οδού της Πάτρας, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης τους.