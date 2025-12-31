Αγρότες: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους - Την Κυριακή στα Μάλγαρα οι κρίσιμες αποφάσεις

Με «πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν» δίπλα στα τρακτέρ τους υποδέχονται το νέο έτος οι αγρότες, συνεχίζοντας στη «γραμμή» που ακολουθούσαν ότι δεν θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων, με σκοπό την πλήρη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής (4/1) στα Μάλγαρα, όπου θα ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις, σχετικά με το αν εν τέλει θα «κάτσουν» στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεων.

Ανοιχτές οι εθνικές οδοί - Προσωρινές εκτροπές

Παρά τη διάθεση διευκόλυνσης των εκδρομέων, η παρουσία τρακτέρ επιβάλλει προσωρινές εκτροπές για λόγους ασφάλειας, όπως έχει κάνει ξεκάθαρο με σχετικές ανακοινώσεις η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει μία λωρίδα ανοιχτή και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας έως τη Δευτέρα (5/1) στις 08:00, με εκτροπές στον Α/Κ Μαρτίνου. Προς Αθήνα η κυκλοφορία γίνεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη από μία λωρίδα, με εναλλακτικές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης. Εξαιρούνται φορτηγά και βαρέα οχήματα, επιτρέπεται όμως η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων.

Στη Θήβα, τα δύο ρεύματα παραμένουν ανοιχτά έως τις 3 Ιανουαρίου. Τα πιο χρονοβόρα σημεία εντοπίζονται στη Βοιωτία (Μαρτίνο-Κάστρο) και στον κόμβο Νίκαιας Λάρισας, με παρακάμψεις έως μισή ώρα. Μικρότερες εκτροπές υπάρχουν σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο, ενώ τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Σημείο καμπής η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Στη Νίκαια άνοιξε η αερογέφυρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Προς Θεσσαλονίκη η διέλευση γίνεται από το σημείο, ενώ προς Αθήνα μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς ΕΟ Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ. Στα Μάλγαρα οι αγρότες αναμένουν τη σύσκεψη του Σαββάτου για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Αντίθετα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Πράσινα Φανάρια) δεν θα συμμετάσχουν, ζητώντας άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση και σημειώνοντας ότι η ευκαιρία χάθηκε λόγω απουσίας του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό.

Σύνορα και περιφέρεια

Ανοιχτός θα είναι ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς για όλα τα οχήματα, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν κλιμάκωση από την Παρασκευή. Στους Ευζώνους η διέλευση θα γίνεται κανονικά έως και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Στον Φιλώτα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις με πρωτοχρονιάτικο γλέντι, ενώ στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία ενημέρωσης. Στην Ιόνια Οδό αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ στο Αγρίνιο καταγράφηκε συμβολική διαμαρτυρία.

Μήνυμα Επιτροπής Μπλόκων

Σε σκληρό τόνο, η Επιτροπή Μπλόκων καλεί σε μαζική συμμετοχή στη νέα πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, διαμηνύοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί: «Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε».