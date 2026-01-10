Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη - Συνεχίζονται οι επιφυλάξεις για τον διάλογο

Εντός της κατάμεστης αίθουσας του Πολιτισμικού Κέντρου Νίκαιας που φιλοξενεί την πανελλαδική σύσκεψη, βρίσκονται οι αγρότες από το πρωί του Σαββάτου (10/1), με σκοπό να λάβουν κομβικές αποφάσεις για το μέλλον τον κινητοποιήσεων τους εν όψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι φαίνεται ότι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, γεγονός το οποίο εκδηλώνεται έντονα μέσα από τα λεγόμενα τους, με χαρακτηριστικά αυτά του Γιώργου Μπότα, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων, ο οποίος δήλωσε τη δυσαρέσκεια του και την αβεβαιότητα για το πως θα κυλήσει το ζήτημα του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.



«Οι προτάσεις αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μπερδεμένες. Μετά και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur, ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, είμαστε στα κάγκελα. Υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο να μη κατέβουμε σε διάλογο, βέβαια αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα. Η κυβέρνηση έχει καταπατήσει όλες τις κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει. Είχαμε ζητήσει να μη γίνει μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και… έγινε. Καμιά αναφορά για το εμβόλιο της ευλογιάς. Χθες συνάδελφος κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε από κυβερνητική επιλογή! Ο διάλογος έρχεται πλέον σε δεύτερη μοίρα. Τίθεται θέμα επιβίωσης», δήλωσε ο Γιώργος Μπότας, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το onlarissa.gr.