Αγρότες: Στο ίδιο τραπέζι Μητσοτάκης και «σκληροί» - Η συνάντηση που μπορεί να τελειώσει τα μπλόκα

Ως τη συνάντηση, που μπορεί να σηματοδοτήσει την οριστική αποκλιμάκωση των εφετινών, δυναμικών, όσο και επίμονων αγροτικών κινητοποιήσεων αντιμετωπίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τη σημερινή με τους αγρότες από τα «σκληρά» μπλόκα της Νίκαιας και των Μαλγάρων.

Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί πλέον πως η λήξη των μπλόκων συνεπάγεται την έναρξη μιας μακράς διαδικασίας διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, τόσο για τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου, όσο και για τις σημαντικές μεσοπρόθεσμες προκλήσεις σε ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες, όπως λόγου χάρη αυτές διαμορφώνονται από την πρόσφατη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην Ευρωπαική Ένωση και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το πλαίσιο για τη σημερινή συνάντηση, που καθυστέρησε κατά μία εβδομάδα έδωσε χθες ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. «Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί», σημείωσε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος κατ' ουσίαν στις πρόσθετες παροχές, που ανακοινώθηκαν μετά τη συνάντηση κυβέρνησης – αγροτών της περασμένης Τρίτης. Επανέλαβε, δε, ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας».

Τι θα συζητηθεί στη συνάντηση του Μαξίμου

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, από την κυβέρνηση αναμένουν να ακούσουν τα αιτήματα των αγροτών, που θα προσέλθουν αύριο στην Ηρώδου Αττικού, και δηλώνουν διατεθειμένοι να αναζητήσουν από κοινού λύσεις σε τεχνικά ζητήματα, που πιθανώς αφορούν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες και είναι δημοσιονομικά ουδέτερα.

Επίσης, από την κυβέρνηση σκοπεύουν να συστήσουν επιτροπή με εκπροσώπους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Οικονομικών και τους αγρότες, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναπροσαρμογή του πλαφόν για το αγροτικό πετρέλαιο ανά καλλιέργεια. Κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν, δε, να υπάρξει μία ευνοϊκότερη για τους δικαιούχους κατανομή στην πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για το σιτάρι και το βαμβάκι.

Εξάλλου, είναι σαφές πως και στην αυριανή συνάντηση θα θιγούν πιο μεσοπρόθεσμα ζητήματα, όπως η συνδιαμόρφωση της εθνικής θέσης εν όψει της διαπραγμάτευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034. «Πρέπει να δούμε το μοντέλο της γεωργίας, να κάνουμε την κρίση ευκαιρία και να μετατρέψουμε το υπουργείο που ασχολείται σε μεγάλο βαθμό από τη δεκαετία του ’80 με επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, σε πραγματικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» τόνισε μέσω του ΣΚΑΙ ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Την Τετάρτη θα συζητηθεί στη Βουλή η σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα, μία από τις πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, στην οποία επικεφαλής σύμφωνα με την πρόταση του πρωθυπουργού αναμένεται να είναι ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου.