Αγρότες: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις - Ανοίγουν τα μπλόκα για τις γιορτές

Καμία διάθεση υποχώρησης δεν δείχνουν οι αγρότες που αποφάσισαν να συνεχίζουν το μπλοκάρισμα στις εθνικές οδούς μέχρι την Δευτέρα, με προοπτική συνέχισης των κινητοποιήσεων και μετά τις γιορτές. Από την Τρίτη -προπαραμονή των Χριστουγέννων- οι αγρότες υποστηρίζουν ότι θα ανοίξουν τα μπλόκα και θα επιτρέπουν την ομαλή κίνηση των οχημάτων σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τους πολίτες ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, οι αγρότες φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τους αποκλεισμούς των δρόμων μετά το 12ήμερο. «Οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των αγροτών Γιάννης Τουρτούρας, μετά την ολοκλήρωσης της σύσκεψης.

Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας, μεταξύ αυτών και της Λάρισας ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα και στόχος της ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.