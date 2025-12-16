Αγρότες: Έως και 45 εκατ. ευρώ ημερησίως το οικονομικό αποτύπωμα από τα μπλόκα

Σημαντικές επιβαρύνσεις στην οικονομική δραστηριότητα προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες διανύουν πλέον την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, με τις απώλειες για την αγορά να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, το κόστος για την ελληνική οικονομία υπολογίζεται μεταξύ 31 και 45 εκατομμυρίων ευρώ σε ημερήσια βάση, εξαιτίας των εκτεταμένων αποκλεισμών και των καθυστερήσεων στη διακίνηση προϊόντων.

Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, οι παραγωγικοί φορείς ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα οικονομικά μεγέθη του τέταρτου τριμήνου. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση τόσο προς τους αγρότες όσο και προς την Πολιτεία για την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομία.

Οι αποκλεισμοί οδικών αξόνων και τελωνείων, καθώς και οι κινητοποιήσεις σε κομβικά λιμάνια της χώρας, όπως αυτά του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, προκαλούν σοβαρές δυσλειτουργίες σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, με επιπτώσεις που επεκτείνονται σε πολλούς κλάδους.

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στο λιανεμπόριο, όπου οι ζημίες εκτιμώνται στα 15 έως 20 εκατ. ευρώ ημερησίως, στις μεταφορές και τα logistics με απώλειες 8 έως 12 εκατ. ευρώ, στις αγροτικές εξαγωγές που χάνουν 5 έως 8 εκατ. ευρώ την ημέρα, καθώς και στον τουριστικό τομέα – κυρίως στην περιφέρεια – με απώλειες 3 έως 5 εκατ. ευρώ σε καθημερινή βάση.

Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, η συνολική οικονομική ζημία για τις πρώτες 15 ημέρες κινητοποιήσεων ανέρχεται ήδη σε 500 έως 600 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το ποσό αυτό να υπερβεί τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερα αισθητό είναι και το πλήγμα στα δημόσια έσοδα, καθώς καταγράφονται απώλειες ΦΠΑ που υπολογίζονται μεταξύ 70 και 100 εκατ. ευρώ ανά δεκαήμερο, ενώ παράλληλα παρατηρείται μείωση και στις ασφαλιστικές εισφορές.