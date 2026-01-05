Αγροτικό: Οι «λάου-λάου» της κυβέρνησης έπαιξαν και έχασαν

Έπαιξαν και έχασαν. Για τους «λάου-λάου» της κυβέρνησης ο λόγος που όλο το περασμένο διάστημα περιμένοντας τις γιορτές, σε όλες τις συσκέψεις του Μαξίμου επέμειναν στη χαλαρή γραμμή έναντι των αγροτών την ώρα που στα μπλόκα γινόταν άγριο παιχνίδι από γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές.

Αγροτοσυνδικαλιστές που ανήκουν και στη ΝΔ εννοείται.

Οι «λάου-λάου» της κυβέρνησης, γνωστοί και από προηγούμενες μεγάλες κυβερνητικές κρίσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε αυτή τη φορά.

Οι γιορτές ήρθαν και πέρασαν αλλά τα μπλόκα είναι εκεί και περιμένουν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων κτλ.

Υπάρχει βέβαια και αυτό το 48% των τελευταίων εκλογών που πήρε η ΝΔ του Μητσοτάκη από τους αγρότες. Ποσοστό, που όπως μου εξηγούσε έμπειρος κομματικός, εκτός από μεγάλη ικανοποίηση, δημιουργεί προσδοκίες και πολλές φορές πιεστικά αιτήματα του τύπου «εγώ σε πληρώνω».

Προς γνώση και συμμόρφωση.