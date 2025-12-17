Αγροτικό πετρέλαιο: Στα ταμεία των αγροτών η 4η δόση του ΕΦΚ εν μέσω κινητοποιήσεων

Την ώρα που η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του αγροτικού κόσμου παραμένει σε οριακό σημείο, καθώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς συνεχίζονται και οι παραγωγοί εμμένουν στα αιτήματά τους, η πολιτική ηγεσία επιδιώκει να δείξει ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα συνεχίζεται έμπρακτα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε σήμερα την καταβολή της τέταρτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2025, η οποία αφορά 100.885 δικαιούχους. Το ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς ανέρχεται σε 22.531.445,49 € και αντιστοιχεί σε τιμολόγια που εκδόθηκαν και διαβιβάστηκαν στα συστήματα myDATA και eSend από την αρχή του έτους έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, περιλαμβάνοντας μάλιστα την προβλεπόμενη αύξηση των δικαιούμενων λίτρων κατά 50%.

Δεν πληρώθηκαν όσοι δεν έδωσαν IBAN

Παρά τη ροή των χρημάτων, διαπιστώθηκε ότι 1.366 κάτοχοι ΑΦΜ δεν έλαβαν την ενίσχυση επειδή δεν έχουν δηλώσει έγκυρο λογαριασμό ΙΒΑΝ, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα οι καταβολές για την επιστροφή του φόρου έχουν φτάσει τα 78.816.109,91 € προς 119.664 πολίτες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2026 με την πέμπτη και τελευταία πληρωμή, η οποία θα καλύψει και τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2025.

Η εγκύκλιος Πιτσιλή

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τη διόρθωση παραστατικών στα οποία εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαβίβαση των στοιχείων. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες που θεωρούν ότι δεν εισέπραξαν το σύνολο της επιστροφής μπορούν να εισέλθουν από σήμερα στην ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ αγροτών 2025» της πλατφόρμας myBusinessSupport, ώστε να ελέγξουν ποια τιμολόγια ελήφθησαν υπόψη και να εντοπίσουν τυχόν ελλείψεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, οι αγρότες οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στους πρατηριούχους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν την υποχρέωση να διορθώσουν τα συστήματα έκδοσης τιμολογίων και να επανεκδώσουν τα παραστατικά με τα σωστά στοιχεία. Είναι κρίσιμο οι διορθώσεις αυτές να έχουν ολοκληρωθεί και τα νέα παραστατικά να έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, δεδομένου ότι μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις τελικές πληρωμές. Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι τα πρατήρια πρέπει να διατηρούν την αρχική απόδειξη από την αντλία για ενδεχόμενους ελέγχους, ενώ για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία my1521.