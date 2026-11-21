Ένας μαθηματικός που εργάζεται για τον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ισχυρίζεται ότι έχει λύσει ένα «Άγιο Δισκοπότηρο» μαθηματικών προβλημάτων με τη βοήθεια του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, το Claude.

Είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες που μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης – AI ή κάποιος που συνδέεται με αυτήν ισχυρίζεται ότι έχει λύσει ένα διάσημο άλυτο μαθηματικό πρόβλημα.

Ο Levent Alpöge, μέλος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, έκανε την ανακοίνωση την Παρασκευή (20/11) μέσω μιας τετρασέλιδης ανάλυσης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του. Είπε ότι πιστεύει ότι συνεργαζόμενος με το Claude, βρήκε μια απόδειξη της Υπόθεσης Riemann.

«Το Κλοντ κι εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί με τόσο μεγάλο εύρος τους τελευταίους μήνες, αλλά αυτή τη φορά το Κλοντ με ξεπέρασε κατά πολύ κοντά στη γραμμή τερματισμού», έγραψε ο Άλπογκε. «Όχι, το Κλοντ πέταξε, χόρεψε και έλαμπε κοντά στη γραμμή τερματισμού».

Ο Alpöge είπε ότι η ανακάλυψή του έγινε αργά το βράδυ της Κυριακής. Έστειλε μήνυμα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Dario Amodei, για να ρωτήσει «για την ικανότητά μου να ανακοινώσω», καθώς η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο επρόκειτο να γίνει σημαντική είδηση ​​με το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο .

Μία ημέρα μετά την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας – την πιο πολύτιμη στην ιστορία – ο Alpöge αποκάλυψε ότι είχε λύσει το πρόβλημα που αποδείχθηκε άπιαστο για περισσότερα από 150 χρόνια. Η Anthropic δεν απάντησε σε email από το Associated Press που ζητούσε σχολιασμό του ισχυρισμού του Alpöge.

Ο Άλπογκε δημοσίευσε την απόδειξη της Υπόθεσης Ρίμαν, την οποία δημοσίευσε ο ίδιος και το Claude, μέσα σε 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα Lean, μιας γλώσσας προγραμματισμού που επιτρέπει στους ανθρώπους να προγραμματίζουν αποδείξεις μαθηματικών θεωρημάτων. Παραδοσιακά, τα ευρήματα που κρύβονται σε αυτόν τον κώδικα δημοσιεύονταν σε μια επίσημη εργασία, δήλωσε ο Alex Kontorovich, διακεκριμένος καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Rutgers.

«Συνήθως, όταν κάποιος σου δίνει μια εργασία, αυτό είναι επίσης ένα είδος κώδικα για την απόδειξη και πρέπει να διαβάσεις την εργασία, να την ακολουθήσεις μόνος σου, να καταλάβεις αν πιστεύεις κάθε γραμμή σε αυτήν. Και όταν τελειώσεις, θα πρέπει να έχεις μια βαθιά κατανόηση του γιατί κάτι είναι αληθές», είπε.

Η Υπόθεση Ρίμαν, η οποία διατυπώθηκε το 1859, επικεντρώνεται στην κατανομή των πρώτων αριθμών – εκείνων που διαιρούνται μόνο με το ένα και τον εαυτό τους – καθώς αυτοί αυξάνονται προς το άπειρο.

1 εκατ. δολάρια για τη λύση του μαθηματικού προβλήματος

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, η Υπόθεση Ρίμαν παρέμενε καταχωρημένη ως άλυτη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μαθηματικών Clay. Το ινστιτούτο είχε επιλέξει την υπόθεση το 2000 ως ένα από τα επτά Προβλήματα του Βραβείου της Χιλιετίας και προσέφερε αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για τη λύση.

Η διαδικασία αξιολόγησης του κατά πόσον το πρόβλημα έχει όντως λυθεί απαιτεί χρόνο, εξήγησε ο Μάρτιν Μπρίντσον, πρόεδρος του ινστιτούτου.

«Πρόκειται για μια ανακοίνωση ιστορικής σημασίας, η οποία υπόσχεται μια δραματική μεταμόρφωση στην αντίληψη για το τι είναι δυνατό στον αγώνα για την επέκταση της ανθρώπινης κατανόησης των μαθηματικών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Ωστόσο, το ταξίδι από τη σημερινή ανακοίνωση σε ένα σημείο πραγματικής κατανόησης θα είναι μακρύ και δύσκολο».

Ο Άλπογκε είπε ότι «παρουσιάζει στον κόσμο ένα πλήρες επιχείρημα προτού κατακτήσει μια τεράστια περιοχή γύρω από τα μαθηματικά της». Είπε ότι περισσότερες από 250.000 σελίδες προέκυψαν από την εργασία του με την Τεχνητή Νοημοσύνη.