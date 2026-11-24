Μια διεθνής κινητοποίηση για την ασφάλεια των παιδιών φέρνει στο προσκήνιο τους κινδύνους από τα παιχνίδια που ενσωματώνουν chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες από 155 οργανώσεις και ειδικοί σε θέματα παιδικής προστασίας ζητούν από την Amazon και το eBay να σταματήσουν την πώληση τέτοιων προϊόντων μέχρι να αποδειχθεί, μέσα από ανεξάρτητους ελέγχους, ότι είναι ασφαλή για τα παιδιά.

Η έκκληση απευθύνεται στους επικεφαλής των δύο εταιρειών, Άντι Τζάσι και Τζέιμι Ιανόνε, αντίστοιχα, και δεν περιορίζεται στην απόσυρση συγκεκριμένων προϊόντων. Οι υπογράφοντες ζητούν την αναστολή των πωλήσεων παιχνιδιών με ενσωματωμένα παραγωγικά chatbots τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία διαφημίζονται σε παιδιά ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Παράλληλα, ζητούν από τις δύο πλατφόρμες να ενημερώσουν όσους έχουν ήδη αγοράσει τέτοια παιχνίδια και να προσφέρουν επιστροφές χρημάτων.

Παιχνίδια για παιδιά τριών ετών με πρόσβαση σε ChatGPT

Ένα από τα περιστατικά που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία αφορά ένα λούτρινο κουνελάκι με ενσωματωμένο σύστημα συνομιλίας τεχνητής νοημοσύνης. Το παιχνίδι διαφημιζόταν για παιδιά ηλικίας από τριών ετών, ενώ συνδεόταν με το ChatGPT, του οποίου οι όροι χρήσης προβλέπουν ελάχιστη ηλικία 13 ετών.

Σε δοκιμή της βρετανικής οργάνωσης Alliance 4 Children, το παιχνίδι φέρεται να έδωσε απάντηση που παρουσίαζε το άγγιγμα για σεξουαλική ευχαρίστηση ως κάτι στο οποίο μπορεί να υπάρχει συναίνεση. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι ένα παιδί μπορεί να εκλάβει τέτοιες απαντήσεις ως αποδεκτές ή φυσιολογικές.

Σύμφωνα με το Guardian, η Amazon αφαίρεσε αρχικά τη συγκεκριμένη καταχώριση. Ωστόσο, κατά την Alliance 4 Children, το προϊόν επανεμφανίστηκε περίπου 48 ώρες αργότερα από διαφορετικό πωλητή, προτού αφαιρεθεί εκ νέου.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται από τις οργανώσεις ως μεμονωμένο πρόβλημα ενός προϊόντος, αλλά ως ένδειξη των δυσκολιών ελέγχου των απαντήσεων που παράγουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όταν απευθύνονται σε παιδιά.

Ακατάλληλες απαντήσεις, προσωπικά δεδομένα και συναισθηματική εξάρτηση

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στο περιεχόμενο των συνομιλιών. Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι τα παιχνίδια αυτά μπορούν να καταγράφουν φωνές και συνομιλίες, να επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες και να δημιουργούν σχέσεις συναισθηματικής οικειότητας με τους μικρούς χρήστες.

Σε δοκιμές που επικαλούνται οι οργανώσεις, παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης φέρονται να έδωσαν ακατάλληλες σεξουαλικές απαντήσεις, αλλά και οδηγίες σχετικά με την αναζήτηση και τη χρήση επικίνδυνων αντικειμένων, όπως σπίρτα και μαχαίρια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι δυνατότητες ορισμένων προϊόντων να αναπαράγουν τη φωνή μελών της οικογένειας ή να παρακολουθούν την υποτιθέμενη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Σύμφωνα με την επιστολή της διεθνούς συμμαχίας, στα τέλη Οκτωβρίου εντοπίστηκαν σχεδόν 30 παιχνίδια με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Amazon του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην αμερικανική πλατφόρμα είχαν εντοπιστεί περίπου 50.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει με τα δεδομένα που συλλέγουν τα παιχνίδια, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά και πόσο αποτελεσματικά προστατεύονται.

Έρευνα του Cambridge: Τα παιδιά δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με τα παιχνίδια AI

Στη συζήτηση προστίθεται και η διάσταση της ψυχολογικής ανάπτυξης. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Childhood Trust και δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026, κατέγραψε ότι μικρά παιδιά δημιουργούσαν συναισθηματικούς δεσμούς με παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.

Η μελέτη δεν διαπίστωσε τεκμηριωμένα αναπτυξιακά οφέλη από τη χρήση τους, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τέτοιων αλληλεπιδράσεων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η ανησυχία αφορά κυρίως το ενδεχόμενο τα παιδιά να αντιμετωπίζουν ένα chatbot ως πραγματικό φίλο ή έμπιστο συνομιλητή, χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν τη φύση και τους περιορισμούς της τεχνολογίας.

Οι δοκιμές σε επτά παιχνίδια και η παρέμβαση 52 Βρετανών βουλευτών

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική οργάνωση U.S. Public Interest Research Group (PIRG) δημοσίευσε έκθεση ύστερα από δοκιμές σε επτά παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσίασε το Guardian, τα περισσότερα από τα προϊόντα που εξετάστηκαν εμφάνισαν προβλήματα που, κατά την οργάνωση, τα καθιστούν ακατάλληλα για κυκλοφορία. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν ζητήματα ιδιωτικότητας και ακατάλληλες απαντήσεις σε ερωτήσεις παιδιών. Σε μία περίπτωση, παιχνίδι φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες των ατόμων που πραγματοποιούσαν τις δοκιμές χωρίς να το αναμένουν.

Παράλληλα, 52 Βρετανοί βουλευτές και μέλη της Βουλής των Λόρδων υπέγραψαν ξεχωριστή επιστολή προς την κυβέρνηση, ζητώντας να περιοριστεί η διάθεση των παιχνιδιών μέχρι να αποδειχθεί η ασφάλειά τους. Ζήτησαν επίσης από την αρμόδια αρχή για την ασφάλεια προϊόντων (Office for Product Safety and Standards – OPSS) να εκδώσει προειδοποίηση προς γονείς και εμπόρους.

Τι απαντούν Amazon και eBay

Η Amazon δήλωσε ότι απαιτεί από τους τρίτους πωλητές να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για την ασφάλεια των παιδιών και των οικογενειών.

Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η εταιρεία έχει αφαιρέσει τα προϊόντα που κατονομάστηκαν, καθώς εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες, ενώ υποστηρίζει την ανάγκη θέσπισης κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας για την τεχνολογία.

Από την πλευρά του, το eBay υποστήριξε ότι αξιολογεί διαρκώς τις πολιτικές του, συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την προστασία αγοραστών και πωλητών.

Η βρετανική κυβέρνηση, πάντως, δήλωσε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αναφορές και ότι ήδη διερευνά τα συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη στα παιχνίδια.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον, ενόψει και της χριστουγεννιάτικης περιόδου, είναι αν οι έλεγχοι ασφαλείας που εφαρμόζονται στα παραδοσιακά παιχνίδια επαρκούν για μια νέα γενιά προϊόντων που δεν περιορίζονται στην ψυχαγωγία, αλλά συνομιλούν με τα παιδιά, συλλέγουν πληροφορίες και προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους στη συμπεριφορά τους.

Πηγή: theguardian, Independent