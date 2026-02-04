AI σεισμός στα χρηματιστήρια: Το μοντέλο που απειλεί δικηγόρους και σβήνει δισεκατομμύρια

Μέσα σε μόλις 48 ώρες, ο κόσμος της τεχνολογίας και των διεθνών αγορών δέχθηκε ένα ηχηρό «χαστούκι» που επαναφέρει τον εφιάλτη της ολικής ανατροπής. Η αιτία δεν είναι μια οικονομική κρίση, αλλά η κυκλοφορία ενός εξειδικευμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης από την Anthropic, το οποίο στοχεύει απευθείας στην καρδιά του νομικού κλάδου. Το αποτέλεσμα; Ένα παγκόσμιο sell-off που σάρωσε τα χρηματιστήρια από το Λονδίνο μέχρι το Τόκιο, εξαφανίζοντας κεφάλαια δισεκατομμυρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι αναλυτές της JP Morgan χρησιμοποίησαν μια φράση που προκαλεί ρίγη: «Ο κλάδος του λογισμικού δεν θεωρείται πλέον ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, αλλά καταδικάζεται πριν καν δικαστεί». Η νέα AI της Anthropic απέδειξε ότι οι παραδοσιακοί κολοσσοί που παρείχαν νομικές αναλύσεις και δεδομένα (όπως η RELX και η Wolters Kluwer) είναι πλέον ευάλωτοι.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι δεν βρισκόμαστε απλώς μπροστά σε μια νέα τεχνολογία, αλλά μπροστά στον αφανισμό ολόκληρων επιχειρηματικών μοντέλων. Αν ένας αλγόριθμος μπορεί να κάνει τη δουλειά ενός στρατού νομικών συμβούλων σε δευτερόλεπτα, ποιο είναι το μέλλον για τις εταιρείες πληροφορικής;

Το ντόμινο της πτώσης: Από το Λονδίνο στην Ιαπωνία

Η «μανία» της τεχνητής νοημοσύνης που μέχρι χθες απογείωνε τις αγορές, τώρα δείχνει το σκοτεινό της πρόσωπο. Ο όμιλος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG) είδε τη μετοχή του να καταποντίζεται, χάνοντας σχεδόν το 20% της αξίας του σε δύο ημέρες. Στην Ιαπωνία, κολοσσοί όπως η Fujitsu και η NEC κατέγραψαν απώλειες έως και 11%. Ακόμα και η γερμανική SAP είδε 40 δισεκατομμύρια δολάρια να «κάνουν φτερά» από την κεφαλαιοποίησή της.

Ηθικό δίλημμα ή οικονομική φούσκα;

Πέρα από τα νούμερα, η κρίση αυτή εγείρει σοβαρά ηθικά και στρατηγικά ερωτήματα. Το ΔΝΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιούν ήδη για μια επικίνδυνη «φούσκα» που θυμίζει το dot-com crash του 2000. Είναι ηθικό να αντικαθιστούμε την ανθρώπινη κρίση και τη νομική ηθική με «μαύρα κουτιά» αλγορίθμων; Και το κυριότερο: Είναι οι αγορές έτοιμες να αντέξουν τον ρυθμό με τον οποίο η AI «καταπίνει» τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας;

Η Anthropic έστειλε ένα μήνυμα που οι αγορές δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν. Η διατάραξη (disruption) δεν είναι πια ένα μελλοντικό σενάριο, αλλά μια καθημερινή απειλή που δοκιμάζει τις αντοχές του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.