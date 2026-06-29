Aιχμές Ερντογάν για SAFE: «Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκλείεται για στενά πολιτικά συμφέροντα»

Μήνυμα υπέρ της πλήρους συμμετοχής της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων συνεισφερόντων στις αποστολές και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η χώρα αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε στη Σύνοδο της Χάγης.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας ότι «τα αναντικατάστατα οφέλη που προσφέρει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή ασφάλεια παραβλέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις».

«Ο αποκλεισμός των αμυντικών δυνατοτήτων της Τουρκίας για λόγους στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους να στηρίξουν τη συμμετοχή της Άγκυρας στις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασφάλεια από το Τέξας μέχρι την Άγκυρα

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου ασφάλειας εντός της Συμμαχίας, «από το Τέξας έως την Άγκυρα», χωρίς, όπως είπε, αποκλεισμούς και πολιτικές προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα δώσει έμφαση στη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ η Τουρκία θα παρουσιάσει τα προηγμένα αμυντικά της συστήματα και θα επιδιώξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τους συμμάχους, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια.