Καρφιά Φιντάν σε Ελλάδα: Οι δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο να συμφωνούν με το διεθνές δίκαιο

Αιχμές εναντίον της Ελλάδας -χωρίς να την κατονομάζει- άφησε ο Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Ιταλία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε τη Ρώμη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, αναφέρθηκε στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου σημειώνοντας ότι οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες μας πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα και με αποτελεσματικό συντονισμό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ευαισθησία που επέδειξε η Ιταλία σε αυτό το θέμα».

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έρχονται στον απόηχο της επίσημης εκδήλωσης του ενδιαφέροντος της Chevron νοτίως της Κρήτης.