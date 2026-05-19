Αιχμές Καρυστιανού για «προστασία» Καραχάλιου από το σύστημα - «Γιατί είναι εξαφανισμένος;»

Νέα αιχμηρή ανάρτηση με σαφείς αιχμές κατά του κρατικού μηχανισμού πραγματοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στην υπόθεση με την μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου και διερωτώμενη γιατί, όπως υποστηρίζει, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από την Αστυνομία.



Η κ. Καρυστιανού αφήνει ανοιχτά υπονοούμενα περί «προστασίας» του από το «σύστημα», ενώ κατηγορεί φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ότι αναπαράγουν τις δηλώσεις του. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι στόχος του είναι η προσωπική επίθεση προς την ίδια και τη δικηγόρο της, κάνοντας λόγο για «λάσπη» και για «διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρία Καρυστιανού:

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;



Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;



Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;

Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά!

Μα ποιους νομίζει ότι κοροϊδεύει;



´Έχετε μια ώρα ακόμη…».