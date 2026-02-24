Αιχμές Λαζαρίδη για Δένδια: Αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός δε θα έκανα αυτές τις δηλώσεις...

Σαφείς αιχμές για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας διατύπωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ.

«Αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ΝΔ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται, για παράδειγμα, ο αρχηγός της παράταξης, ο πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες; Εγώ, αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια, δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις» είπε ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1.



Επίσης σχολίασε επικριτικά και τις αναφορές του κ. Δένδια για το «DNA της παράταξης» λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες «αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι η αλλαγή στη ΝΔ αργεί πολύ ακόμα...».