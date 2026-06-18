Αιχμές Μαρινάκη για «ψευτοπατριώτες»: Έπεσαν οι μάσκες για την Τουρκία - Μας δικαιώνει το ευρωψήφισμα

Αιχμές για «ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας» διατύπωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος με αφορμή τις εκθέσεις προόδου για την Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά «πήγαν στον κουβά» όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε τον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μία τακτική «ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται». Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις, απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έπεσαν οι μάσκες είναι οι ψήφοι των Ελλήνων ευρωβουλευτών, αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που «διεκδικούν το μονοπώλιο» στην «πατριωτική συνείδηση», στο Ευρωκοινοβούλιο» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Υπερψήφισαν την έκθεση αυτοί οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και τα ονόματα των ευρωβουλευτών. Κατά της έκθεσης αυτής ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος ΝΙΚΗ, ενώ απείχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κύριοι Αλαβάνος- Νικολάου και Παπαδάκης και η κυρία Λατινοπούλου, απείχαν. Όπως επίσης καταψήφισαν οι Πατριώτες, η Ευρωομάδα Πατριώτες την έκθεση, Ευρωομάδα στην οποία ανήκει η κυρία Λατινοπούλου».

Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα έκανε λόγο για «ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας»:

«Υπάρχει η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και να αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να τους χαίρονται τα κόμματά τους, αυτούς τους ευρωβουλευτές. Και βέβαια οι Έλληνες πολίτες που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας να γνωρίζουν όλη την αλήθεια: Ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάμπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα»





