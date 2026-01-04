Αιχμές Μαρινάκη σε αντιπολίτευση για σύλληψη Μαδούρο: «Κυριαρχούν ρηχότητα και ιδεοληψίες»

«Βολές» κατά της αντιπολίτευσης έριξε ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα, Κυριακή σχετικά με τις ανακοινώσεις κομμάτων που καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ως «αναμενόμενη δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο», «εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τόνισε.

«Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων», καταλογίζει στην αξιωματική αντιπολίτευση.

«Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.