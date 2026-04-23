«Της στερούν τον ρόλο που της αξίζει»: Η πικρία του Χουάν Κάρλος και οι συμβουλές στη διάδοχο Λεονόρ

Εντύπωση προκάλεσε η πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό περιοδικό Le Figaro ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος που αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές του στη Γαλικία.

Ο τέως Ισπανός μονάρχης, ο οποίος έχει στο πλευρό του τη μεγαλύτερή του κόρη Ινφάντα Ελένα, παρακολουθεί τους αγώνες ιστιοπλοΐας στο Σαντσέχο όπου και θα παραμείνει για περίπου έναν μήνα.

Ωστόσο, η συνέντευξη πριν από τέσσερις ημέρες που παραχώρησε στο γαλλικό περιοδικό προκάλεσε εντύπωση αφού σε αυτή αναφέρθηκε εκ νέου τόσο στη βασιλεία του γιου του Φελίπε όσο και στη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα των Αστουριών Λεονόρ.

Ειδικότερα, ο Χουάν Κάρλος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα Ανάκτορα την προβολή της εγγονής του η οποία ολοκληρώνει τη στρατιωτική της θητεία. «Η Λεονόρ θα έπρεπε να έχει πιο εξέχοντα ρόλο, επειδή προβάλλει μια πολύ θετική εικόνα της μοναρχίας» ανέφερε ο Χουαν Κάρλος.

Οι συμβουλές στη διάδοχο του θρόνου

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε μιλά για την 20χρονη εγγονή του. Στα απομνημονεύματά του, αναφέρεται στη σχέση του με την πριγκίπισσα, την οποία, όπως έχει εκμυστηρευτεί λατρεύει.

Όταν ρωτήθηκε ποια συμβουλή θα ήθελε να δώσει στη μελλοντική βασίλισσα της Ισπανίας, απάντησε: «Να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της, να εκπληρώνει το καθήκον της με καλοσύνη και συμπόνια και να είναι εγγυήτρια του σεβασμού του ισπανικού Συντάγματος».

«Η ζωή μου έχει υπαγορευτεί από τις απαιτήσεις της Ισπανίας και του Στέμματος. Αποκατέστησα την ελευθερία στον ισπανικό λαό, εγκαθιδρύοντας τη δημοκρατία, αλλά εγώ ο ίδιος δεν μπόρεσα ποτέ να απολαύσω αυτή την ελευθερία» προσέθεσε και κατέληξε «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η μοναρχία είναι καλή για τον λαό. Παρέχει σταθερότητα. Δεν αλλάζουμε βασιλιάδες ή βασίλισσες κάθε τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, αντιπροσωπεύει και, πάνω απ’ όλα, φέρνει ενότητα στη χώρα», είπε σχετικά με το τρέχον πολιτικό σύστημα της Ισπανίας, προσθέτοντας ότι «σήμερα υπάρχουν έντεκα μοναρχίες στην Ευρώπη, κάτι που είναι σημαντικό».

Ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος βρέθηκε στο Παρίσι πριν από μία εβδομάδα για να παραλάβει το Ειδικό Βραβείο Πολιτικού Βιβλίου για τη βιογραφία του, περιτριγυρισμένος από τις κόρες του, τις Ινφάντες Έλενα και Κριστίνα της Ισπανίας, καθώς και τον εγγονό του, Φελίπε ντε Μαριτσαλάρ, σε μια συγκινητική τελετή.