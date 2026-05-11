Αιχμές του προέδρου της ΕΙΝΑΠ: «Ως ΩΡΛ δεν θεωρώ ορθό να τοποθετούμαι ως «ειδικός» για τον χανταϊό»

Με αφορμή δεκάδες τηλεφωνήματα δημοσιογράφων τις τελευταίες ημέρες ως Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν δηλώνω ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην ανεύθυνη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση του χανταϊού και του Έλληνα επιβάτη του MV Hondius, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά στο ΠΓΝ «Αττικόν». Με αυτή τη δηκτική τοποθέτηση ξεκινά τη γραπτή δήλωσή του, ο κ. Γιώργος Σιδέρης.

Σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και ενημερώσεις από το νοσοκομείο, τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και τονίζει: «Ως ΩΡΛ δεν θεωρώ επιστημονικά ορθό να τοποθετούμαι δημοσίως ως «ειδικός» σε αντικείμενα που δεν αποτελούν το γνωστικό μου πεδίο».

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Σιδέρη είναι η ακόλουθη:

«Με αφορμή δεκάδες τηλεφωνήματα δημοσιογράφων τις τελευταίες ημέρες ως Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν δηλώνω ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην ανεύθυνη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση του χανταϊού και του Έλληνα επιβάτη του MV Hondius, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά στο ΠΓΝ «Αττικόν». Για το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και ενημερώσεις από το νοσοκομείο, τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Ως ΩΡΛ δεν θεωρώ επιστημονικά ορθό να τοποθετούμαι δημοσίως ως «ειδικός» σε αντικείμενα που δεν αποτελούν το γνωστικό μου πεδίο.

Είναι τουλάχιστον θλιβερό και γελοίο να εμφανίζεται δημόσια ο καθένας και να προβαίνει σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, καλλιεργώντας σύγχυση χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς πλήρη (πολλές φορές ούτε καν στοιχειώδη) γνώση των πραγματικών δεδομένων. Τα ζητήματα δημόσιας υγείας απαιτούν σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστημονική γνώση - όχι τηλεοπτικούς διαγωνισμούς εντυπώσεων. Την ίδια στάση έχω τηρήσει και σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου μέρος των ΜΜΕ αναζητά υπερβολή και επικοινωνιακή εκμετάλλευση, ενώ διάφοροι άσχετοι αξιοποιούν την ιδιότητα του συνδικαλιστή για να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ διατυπώνοντας αντιεπιστημονικές και ανεύθυνες απόψεις.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι δεν επιδεικνύεται η ίδια «ευαισθησία» και η ίδια πίεση από τα μέσα ενημέρωσης όταν οι νοσοκομειακοί γιατροί αναδεικνύουν καθημερινά τα σοβαρά προβλήματα του ΕΣΥ: τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, την υποστελέχωση, την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων και τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων.

Μακάρι να υπήρχε η ίδια επιμονή και δημοσιότητα όταν αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

Γιώργος Σιδέρης

Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ και του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν»

