UEFA κατά Ινφαντίνο: «Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το άθλημά για να πλουτίζει η FIFA»

Η FIFA βρίσκει συνέχεια τρόπους για να ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων και συζητήσεων με τα πεπραγμένα της.

Αυτή την φορά ο Τζιάνι Ινφαντίνο όπως φαίνεται είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί την πώληση μετοχών, δηλαδή ποσοστού, των κορυφαίων διοργανώσεων της ομοσπονδίας. Φυσικά η πρώτη αντίδραση της UEFA ήταν άμεση καθώς μεταξύ άλλων με μια ανκοίνωσή της τόνισε πως το ποδόσφαιρο δεν είναι περιουσιακό στοιχείο προς πώληση.

Μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) εξέδωσε νέα ανακοίνωση στα social media στην οποία τονίζει πως «η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της», ενώ αναφέρει πς ήρθε η ώρα να δωθεί προτεραιότητα στο ίδιο το ποδόσφαιρο και όχι στα κέρδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA

«Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι η FIFA έθεσε προθεσμία στις ομοσπονδίες να στηρίξουν τις προτάσεις της, διαφορετικά θα αποσυρθεί η προσφορά για την εφάπαξ οικονομική αποζημίωση. Αυτό λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτό το σχέδιο.



Ωστόσο, έπειτα από συζητήσεις με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA. Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο με τον σωστό τρόπο. Ήρθε η ώρα να δοθεί προτεραιότητα στις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους.»