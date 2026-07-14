Αιχμηρή δήλωση Φάμελλου για τον ΣΥΡΙΖΑ: Επιλογές που προσβάλουν την Αριστερά και το καταστατικό

Αιχμηρή τοποθέτηση από τον Σωκράτη Φάμελλο για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματο σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη, τόνισε πως με τη δήλωση της παραίτησής του προσπάθησε να δείξει ποια είναι τα σημαντικά θέματα που πρέπει να απασχολούν τους πολίτες, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να εστιάσει την πολιτική του ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγοντας να δώσει, όπως είπε, χώρο στον διχασμό.

«Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια που έκανα για να συνεισφέρω στην προσπάθεια της ενότητας και της προοπτικής, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω επιλογές, την επόμενη μέρα της παραίτησής μου, που προσβάλουν και την Αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Εγώ θα επιμείνω στα σημαντικά, δεν θα τροφοδοτήσω την εσωστρέφεια, δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ τον διχασμό» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.