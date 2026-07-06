Αιχμηρή ερώτηση Κατσανιώτη: Εκεί που ο υπουργός θέλει κάνει δράσεις, εδώ απλώς εξαγγέλλει...

Την ανάγκη εφαρμογής των δεσμεύσεων για μόνιμη αστυνομική παρουσία στην Αχαΐα, τόνισε ο «γαλάζιος» Ανδρέας Κατσανιώτης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα στο Ριγανόκαμπο Πατρών - ιδίως στον καταυλισμό των Ρομά - και αφήνοντας σαφείς αιχμές στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.



Αναπτύσσοντας τη σχετική επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας δεν δίστασε να ρίξει τα «καρφιά» του, λέγοντας πως η ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου οφείλει «να καταλάβει» πως «η παραβατικότητα υπάρχει και εκτός Αττικής».

Δηκτική απάντηση

Απαντώντας μάλιστα στην επίκληση συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων εκ μέρους του παριστάμενου υφυπουργού Γιάννη Λαμπρόπουλου, ο βουλευτής ανέφερε πως «εξακολουθεί να υπάρχει η αίσθηση στους πολίτες ότι στο σημείο του καταυλισμού και στην ευρύτερη περιοχή του Ριγανόκαμπου Αχαϊας, ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Τα νούμερα είναι ωραία, αλλά η ζωή των κατοίκων είναι αφόρητη. Οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή νιώθουν άσχημα που δεν ζουν στη Δυτική Αθήνα. Γιατί εκεί που ο υπουργός θέλει, κάνει δράσεις. Εδώ απλά εξαγγέλλει...», όπως ανέφερε δηκτικά ο Ανδρέας Κατσανιώτης.



Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εκλέγεται βουλευτής στη Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών.

«Να καταλάβει η ηγεσία του υπουργείου ότι η παραβατικότητα υπάρχει και εκτός Αττικής...»

«Δεν υπάρχει περιπολικό στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί. Για το κράτος των Αθηνών, ο Ριγανόκαμπος είναι μακριά. Δεν υπάρχει ειδική μονάδα μέσα στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός. Οι κάτοικοι δεν βλέπουν περιπολίες. Αντίθετα βλέπουν καθημερινά να γίνονται θύματα κλοπών. Να καταλάβει η ηγεσία του υπουργείου ότι η παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων υπάρχει και εκτός Αττικής και δημιουργεί τεράστια προβλήματα..», όπως πρόσθεσε με νόημα ο βουλευτής της κεντροδεξιάς παράταξης.