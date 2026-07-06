Αιχμηρή ερώτηση Κατσανιώτη: Εκεί που ο υπουργός θέλει κάνει δράσεις, εδώ απλώς εξαγγέλλει...
Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας δεν δίστασε να ρίξει τα «καρφιά» του για την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Την ανάγκη εφαρμογής των δεσμεύσεων για μόνιμη αστυνομική παρουσία στην Αχαΐα, τόνισε ο «γαλάζιος» Ανδρέας Κατσανιώτης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα στο Ριγανόκαμπο Πατρών - ιδίως στον καταυλισμό των Ρομά - και αφήνοντας σαφείς αιχμές στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Αναπτύσσοντας τη σχετική επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας δεν δίστασε να ρίξει τα «καρφιά» του, λέγοντας πως η ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου οφείλει «να καταλάβει» πως «η παραβατικότητα υπάρχει και εκτός Αττικής».
Δηκτική απάντηση
Απαντώντας μάλιστα στην επίκληση συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων εκ μέρους του παριστάμενου υφυπουργού Γιάννη Λαμπρόπουλου, ο βουλευτής ανέφερε πως «εξακολουθεί να υπάρχει η αίσθηση στους πολίτες ότι στο σημείο του καταυλισμού και στην ευρύτερη περιοχή του Ριγανόκαμπου Αχαϊας, ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Τα νούμερα είναι ωραία, αλλά η ζωή των κατοίκων είναι αφόρητη. Οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή νιώθουν άσχημα που δεν ζουν στη Δυτική Αθήνα. Γιατί εκεί που ο υπουργός θέλει, κάνει δράσεις. Εδώ απλά εξαγγέλλει...», όπως ανέφερε δηκτικά ο Ανδρέας Κατσανιώτης.
Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εκλέγεται βουλευτής στη Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών.
«Να καταλάβει η ηγεσία του υπουργείου ότι η παραβατικότητα υπάρχει και εκτός Αττικής...»
«Δεν υπάρχει περιπολικό στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί. Για το κράτος των Αθηνών, ο Ριγανόκαμπος είναι μακριά. Δεν υπάρχει ειδική μονάδα μέσα στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός. Οι κάτοικοι δεν βλέπουν περιπολίες. Αντίθετα βλέπουν καθημερινά να γίνονται θύματα κλοπών. Να καταλάβει η ηγεσία του υπουργείου ότι η παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων υπάρχει και εκτός Αττικής και δημιουργεί τεράστια προβλήματα..», όπως πρόσθεσε με νόημα ο βουλευτής της κεντροδεξιάς παράταξης.