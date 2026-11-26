«Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Με επιδοματική πολιτική και μπαλώματα, με πυροσβεστικές παροχές για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αύριο και οι αλιείς την επομένη δεν λύνουμε το πρόβλημα, δεν αποσοβούμε με τρόπο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, βιώσιμο την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή».

Τα παραπάνω επισήμανε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, από το βήμα του επετειακού συνεδρίου για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Ο κ. Καραμανλής επικαλέστηκε οικονομικά στοιχεία για την ανάπτυξη της Ελλάδας και την κατάσταση που επικρατεί στις περιφέρειες της. Σύμφωνα με αυτά στην Αττική παράγεται σχεδόν το μισό (47%) του συνολικού ΑΕΠ. Την περίοδο 2019-2024 η Αττική κατέγραψε αύξηση πραγματικού ΑΕΠ κατά 11,3%, ήτοι υπερδιπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ(5.6%). Αντίθετα η Δυτική Μακεδονία βρέθηκε ανάμεσα στις πέντε χειρότερες περιφέρειες της Ένωσης, χάνοντας το 18% της οικονομικής της παραγωγής. Πέντε ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται πλέον στις φτωχότερες της ΕΕ. Επιπλέον στην περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ (2024) συγκεντρώνεται το 1/3 των συνολικών εγχώριων επενδύσεων και επιτυγχάνεται πάνω από το μισό των συνολικών εγχώριων εξαγωγών.

«Η Ελλάδα αναπτύσσεται μονόπλευρα»

Το συμπέρασμα από όλα αυτά, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, είναι ότι: “Η Ελλάδα, αναπτύσσεται μονόπλευρα. Η υπερσυγκέντρωση πόρων, κεφαλαίων και υποδομών στην πρωτεύουσα αποστερεί από την Περιφέρεια το απαραίτητο για να αναπνεύσει και να ζήσει οξυγόνο. Πίσω από την μακροοικονομική πρόοδο, κρύβεται η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία. Όσο η ανάπτυξη μετριέται μόνο με τους δείκτες της Αττικής το χάσμα με την υπόλοιπη Ελλάδα θα βαθαίνει”.

Ανάγκη για στροφή σε νέο παραγωγικό μοντέλο

Αναφέρθηκε στα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής περιφέρειας όπως το δημογραφικό, τα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και γενικότερα στον πρωτογενή τομέα.

Κατέθεσε την προσωπική του εμπειρία, ως προέδρου της ΣΕΚΕ τα τρία τελευταία χρόνια, στην εθνικά ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, και σημείωσε πως αυτή εδραιώνει την πεποίθησή του ότι το μέλλον ανήκει στους νέου τύπου συνεταιρισμούς.

Τόνισε την ανάγκη στροφής του παραγωγικού μας μοντέλου. «Προς την κατεύθυνση των συλλογικών σχημάτων , σύγχρονων δηλαδή συνεταιρισμών, που ενώνουν τις πολλές και διάσπαρτες εκτάσεις και λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες. Που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία. Στην τυποποίηση και την ποιότητα. Στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Συνεταιρισμοί με επαγγελματικές διοικήσεις, που υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές και βιομηχανικά πρότυπα. Που διαπραγματεύονται, χωρίς έξωθεν ή άνωθεν παρεμβάσεις, με μόνο γνώμονα το όφελος των εταίρων και την κερδοφορία του συνεταιρισμού. Που συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής. Δηλαδή τα αυτονόητα, που κάποιοι με λαϊκίστικες κραυγές δαιμονοποίησαν επί δεκαετίες».

Δεν μπορεί να ισχύουν για την Ελλάδα οι ίδιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί με τις άλλες χώρες της Ε.Ε

Για την Ελλάδα είπε πως «είναι αλήθεια ότι η χώρα μας καταγράφει τα τελευταία χρόνια θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως επίσης ότι έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά μεγέθη» και πρόσθεσε: «Την ίδια στιγμή, όμως, η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της ΕΕ στο κατά κεφαλήν εισόδημα, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Ο μέσος μισθός του 2024, είναι 25% χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμανε ότι για την περίπτωση της Ελλάδας «δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις».

Κι αυτό γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε που αντιμετωπίζει υπαρκτή και συγκεκριμένη απειλή που αφορά την ίδια την εδαφική της ακεραιότητα και η διατήρηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας σε υψηλά επίπεδα συνεπάγεται σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Επίσης άλλοι δύο παράγοντες που διαφοροποιούν την Ελλάδα είναι η μορφολογία του ηπειρωτικού της χώρας και το μεγάλο πλήθος των νησιών, όπως και η μεγάλη πίεση που δέχτηκε το Σύστημα Υγείας λόγω του μεταναστευτικού.

Η ενεργειακή κρίση και η αντιμετώπιση της

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση ως συνέπεια των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε:

«Η ανάπτυξη κάθε χώρας προϋποθέτει επαρκή και φθηνή ενέργεια. Βιαστικές αποφάσεις, όπως το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία, μας στέρησαν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Συνέβαλαν στη μεγάλη αύξηση των τιμών. Και οδήγησαν στην απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Θυμίζω ότι υπήρχε έγκριση λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2035. Και επισημαίνω ότι η Γερμανία λειτουργεί πλήρως όλα τα εργοστάσια ηλεκτρικής παραγωγής με άνθρακα για να αντιμετωπίσει τη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλους τους ενεργειακούς πόρους της χώρας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι μόνο, με ταυτόχρονη αναβάθμιση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κατασκευή μπαταριών αποθήκευσης. Έργα εγκεκριμένα και ορισμένα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., αν και έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί, όταν άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, διαθέτουν μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα».

Ως προς το φυσικό αέριο σημείωσε ότι «την τελευταία 25ετία, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το κέντρο ανάπτυξης των αγωγών φυσικού αερίου, τόσο για το εθνικό δίκτυο όσο και για διεθνείς αγωγούς. Ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα είναι σε ποια τιμή αγοράζουμε το φυσικό αέριο και πώς λειτουργεί σήμερα αυτή η αγορά».

Κοινή δράση γύρω από ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο για ανάταξη της Περιφέρειας

«Η Ελλάδα σήμερα καλείται να επιλύσει μια δύσκολη εξίσωση. Να βρει την πιο αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των αναγκών της χώρας και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», είπε ο πρώην πρωθυπουργός και κάλεσε σε κοινή δράση γύρω από ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, λέγοντας:

«Οφείλουμε να δράσουμε τώρα. Διασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους των Ευρωπαϊκών ταμείων και κυρίως αξιοποιώντας τους με διαφάνεια και αίσθημα εθνικής ευθύνης. Τώρα που οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας τελειώνουν και οι συνθήκες χρηματοδότησης για το μέλλον προδιαγράφονται ως πιο φειδωλές, τώρα που εκκινεί η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, οφείλουμε να διασφαλίσουμε κάθε ευρώ που δικαιούμαστε. Και να το αξιοποιήσουμε με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης. Να χτίσουμε ένα φιλικό, βιώσιμο, ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο να σχεδιάζουν το μέλλον τους, να δημιουργούν την οικογένειά τους, να εργάζονται, να παράγουν και να προοδεύουν στον τόπο τους οι νέες και οι νέοι της Περιφέρειας. Να επενδύσουμε στην έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Στη διαρκή επιστημονική στήριξη των νέων αγροτών. Στον ανασχεδιασμό της τεχνικής εκπαίδευσης. Στη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών στην Περιφέρεια.

Τώρα, χωρίς άλλες αναβολές, είναι η ώρα ανάληψης της κοινής μας ευθύνης. Η χώρα χρειάζεται, όσο η κατάσταση μπορεί ακόμη να ελεγχθεί, ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο Σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας. Σχέδιο που θα το συμφωνήσουμε, θα το καταρτίσουμε και απαρέγκλιτα θα το υλοποιήσουμε όλοι μαζί».

Τεχνόπολη: Είκοσι χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και επιχειρηματικών προκλήσεων

Σχετικά με την Τεχνόπολη, για την οποία εργάστηκε και ο ίδιος, τόνισε ότι γιορτάζει είκοσι χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και επιχειρηματικών προκλήσεων.

«Γιορτάζουμε την προώθηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, για την υλοποίηση του οποίου εργαστήκαμε, ο καθένας από τη δική του θέση, όλες και όλοι όμως με πίστη, αυτοπεποίθηση και συνέπεια. Με όραμα την Βόρεια Ελλάδα, ως μεταφορικό, εμπορικό, ενεργειακό, εκπαιδευτικό κόμβο σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, το Σχέδιο για την ανάδειξή της σε ευρωπαϊκό κόμβο Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, αφορούσε στην αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων: των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών της ιδρυμάτων, των ερευνητικών της κέντρων, των εξωστρεφών επιχειρήσεών της και βεβαίως του δημιουργικού, ανήσυχου, ανοιχτού σε νέες ιδέες ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτόν ακριβώς τον καθοριστικό ρόλο για την πόλη ήρθε να υποστηρίξει η Τεχνόπολη».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τεχνόπολης, Τάσος Τζήκας, καλωσόρισε τον κ. Καραμανλή και υπενθύμισε ότι η Τεχνόπολη θεμελιώθηκε τον Μάιο του 2006 επί πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή με υπουργό Ανάπτυξης τον Δημήτρη Σιούφα.